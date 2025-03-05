Киевстар получил отличие Speedtest Awards от Ookla на Mobile World Congress в Барселоне

4 марта в рамках участия в Mobile World Congress в Барселоне CEO Киевстар Александр Комаров и CTO Киевстар Владимир Лутченко вместе с руководством материнской компании VEON и представителями Министерства цифровой трансформации Украины официально получили знак отличия Speedtest Awards от Ookla. По результатам 3-4 кв. В 2024 году Киевстар был признан победителем сразу в трех номинациях: «Лучшее мобильное покрытие», «Самая быстрая мобильная сеть» и «Лучшая мобильная сеть» в Украине.

Mobile World Congress – это самое влиятельное событие в сфере мобильных технологий, организованное GSMA, объединяющее технологии, людей и идеи, формируя будущее индустрии. В этом году в мероприятии принимают участие более 48 ключевых спикеров, обсуждающих будущее технологий и их влияние на бизнес и общество.

Награда от Ookla – результат упорного труда всей команды Киевстар и подтверждение лидерства компании на рынке электронных коммуникаций Украины. Киевстар продолжает инвестировать в развитие инфраструктуры и внедрение инновационных решений, чтобы обеспечить лучшую связь для клиентов, усиливая эффективное сотрудничество с государством для поддержки, восстановления и цифрового развития Украины.