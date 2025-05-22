Киевстар построил более 800 новых базовых станций в первом квартале 2025 года

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В условиях войны сеть Киевстар играет жизненно важную роль для всей страны — обеспечивает связь граждан, поддерживает работу экономики и государственных структур. Именно поэтому компания определила модернизацию и расширение своей инфраструктуры одним из ключевых стратегических направлений, направленных на укрепление цифрового фундамента Украины.

По состоянию на май 2025 Киевстар обеспечил доступ к скоростному 4G-интернету и качественной мобильной связи для 95,9% населения на подконтрольной Украине территории. С начала полномасштабного вторжения компания совершила более 22 тыс. модернизаций существующих базовых станций и построило более 9 тыс. новых. Общий объем капитальных инвестиций в развитие сети с 2022 года превысил 26,4 млрд. грн. Киевстар будет продолжать инвестиции в расширение покрытия 4G в рамках выполнения лицензионных обязательств по новому спектру в диапазонах 2100 МГц и 2300 МГц, приобретенном на аукционе в ноябре 2024 года.

В 2025 году 4G-связь появилась в десятках новых населенных пунктов, в том числе в 12 в Николаевской области, 7 в Ивано-Франковской области и 6 в Волынской. Также было построено 94 новых технологических площадок вдоль ключевых автодорог. В частности, на трассе Киев – Львов вблизи поселка Олеско, а также на трассе Киев – Одесса возле села Дубиново на границе Одесской, Кировоградской и Николаевской областей. Благодаря этому по состоянию на май качественным 4G-покрытием охвачено почти 13 тыс. км дорог международного и национального значения.

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Сегодня у Киевстара наибольшее количество базовых станций стандарта 4G на подконтрольной территории Украины. Это подтверждено внутренними данными компании и отчетностью государственных органов.

В феврале этого года Киевстар был признан лидером по покрытию и средней скоростью мобильного интернета по версии международной компании Ookla. Компания получила три награды в номинациях: «Лучшее мобильное покрытие», «Самая быстрая мобильная сеть» и «Лучшая мобильная сеть в Украине» по результатам III и IV кварталов 2024 года.