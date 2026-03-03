Киевстар предоставляет бесплатный пакет «Идеальный роуминг» для своих абонентов на Ближнем Востоке

Реклама

Абоненты получат на счет 250 бонусов (1 бонус = 1 грн). Бонусы будут действовать 30 дней и позволят воспользоваться связью по специальному тарифу: звонки на номера Украины и страны пребывания, а также все входящие звонки — от 1 грн/мин; мобильный интернет — от 0,10 грн/МБ.

“Для нас важно, чтобы абоненты Киевстар имели доступ к связи независимо от того, где они находятся. В самые сложные моменты связь — это возможность сказать родным, что ты в безопасности. Предоставление пакета «Идеальный роуминг» — это часть нашей системной поддержки украинцев за границей”, — отметил СЕО Киевстар Александр Комаров.

Еще с первых месяцев полномасштабной войны компания ввела услугу Роуминг как дома для украинцев за границей. С 1 января 2026 Украина официально присоединилась к единой роуминговой зоне Евросоюза, а услуга Роуминг как дома охватывает уже 32 страны мира.

Реклама

Киевстар системно развивает международное направление и обеспечивает абонентам доступ к современным услугам в роуминге. Кроме того, абонентам доступны современные технологии связи в роуминге, в частности VoLTE, что обеспечивает высокое качество голосовых вызовов в сети 4G, а также 5G в роуминге в десятках стран мира. Расширение международных партнерств и внедрение новых технологий позволяют компании поддерживать стабильный уровень сервиса для клиентов, независимо от их местонахождения.

Киевстар и дальше будет оперативно реагировать на ситуации, чтобы обеспечивать надежную связь в разных регионах мира.