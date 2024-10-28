Киевстар уплатил более 28,3 млрд грн налогов за время полномасштабной войны

Компания «Киевстар», ведущий оператор электронных коммуникаций Украины, с начала полномасштабного вторжения России перечислила в государственный бюджет более 28,3 млрд грн, подтверждая свой статус одного из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов в экономику страны.

За 9 месяцев 2024 года общая сумма налоговых отчислений Киевстар составила 7,9 млрд грн, из которых 3,3 млрд грн было уплачено в третьем квартале.Подтверждением высокой налоговой ответственности Киевстар стало признание компании наиболее добросовестным налогоплательщиком в области электронных коммуникаций по версии Всеукраинского Рейтинга Ассоциации налогоплательщиков Украины в октябре 2024 года.

"Добросовестная уплата налогов во время войны - это не просто обязанность бизнеса, а прямая инвестиция в нашу победу и будущее Украины. Каждая гривна, уплаченная в бюджет, превращается в поддержку наших защитников, обеспечение обороноспособности страны и помощь тем, кто пострадал от войны. Для Киевстар налоговая ответственность - это часть нашей корпоративной ДНК и один из способов делать свой вклад в устойчивость государства. Мы гордимся тем, что несмотря на все сложности войны продолжаем быть надежной опорой для экономики Украины и примером ответственного ведения бизнеса", - комментирует Александр Комаров, СЕО Киевстар.

Несмотря на сложные условия и вызовы военного времени, Киевстар продолжает реализацию масштабной инвестиционной программы объемом 1 миллиард долларов США на период 2023-2027 годов. Средства направляются на усиление энергетической устойчивости, развитие технологий связи, восстановление инфраструктуры и тому подобное.

В то же время Киевстар остается и одним из самых социально ответственных бизнесов военного времени. За период полномасштабной войны компания выделила уже более 2,3 млрд грн на поддержку ВСУ, помощь абонентам и местным общинам. В рамках своей социальной миссии Киевстар реализует крупные благотворительные проекты: в рамках инициативы "Нам здесь жить" совместно с фондом "Вернись живым" в 2023 году было собрано 180 млн грн на оборудование для разминирования территорий, пострадавших в результате боевых действий, а в 2024 году начата вторая волна проекта с целью сбора 100 млн грн на роботизированные платформы для разминирования, с дополнительным взносом 30 млн грн от компании. Инициатива Киевстара "Детская надежда" уже в течение 5 лет продолжает обеспечивать украинские больницы жизненно необходимым медицинским оборудованием для лечения детей с сердечными заболеваниями, онкологией и ожогами.