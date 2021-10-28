Киевстар в 3 квартале 2021: рост количества абонентов, увеличение инвестиций, успех инноваций

Национальный телеком-оператор увеличил на 10,7% капитальные расходы, уплатил в бюджет свыше 2,5 млрд грн налогов и сборов, обеспечил возможность доступа к услугам 4G для 89% населения Украины. Результатом успешной операционной деятельности в 3 кв 2021 стал рост доходов от всех услуг.

В 3 кв 2021 доходы Киевстар выросли на 11,9% благодаря увеличению потребления абонентами цифровых услуг и скоростного мобильного интернета и увеличению охвата сетью 4G связи. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 7 Гб. Также увеличилось использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с 3 кв.2020, до 11,6 млн. Общее количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 26,3 млн.

Доходы от услуг фиксированного интернета выросли на 14,5% благодаря увеличению на 9,5% количества клиентов услуги «Домашний Интернет». Общее количество клиентов услуги в 3 кв 2021 достигло 1,18 млн.

Доходы от услуг для корпоративных и бизнес-клиентов в 3 кв 2021 выросли на 12,5%, по сравнению с 3 кв 2020, благодаря спросу на цифровые решения, такие как облачные технологии, BigData, Microsoft Azure Stack и др.

В 3 кв 2021 абоненты активно пользовались цифровыми продуктами. Так, количество абонентов, которые используют цифровые каналы самообслуживания “Мой Киевстар”, увеличилось на 33,7% по сравнению с 3 кв.2020. Количество пользователей услуги Киевстар ТВ выросло за тот же период на 92,3%. Также увеличилось количество пользователей мобильно-финансовых услуг («Смарт Мани»), в результате доход от этих услуг в 3 кв 2021 вырос на 24% в сравнении с предыдущим кварталом 2021 года.

В 3 кв 2021 капитальные расходы Киевстар увеличились на 10,7% до 1,2 млрд грн в сравнении с 3 кв.2020. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. Киевстар также сделал очередной шаг по улучшению качества услуг, внедрив технологию SON (self-organizing network). Это технологическое решение в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи. В 3 кв 2021 по результатам тестов в мобильном приложении Speedtest от Ookla Киевстар был признан лидером в скорости мобильного интернета и территории покрытия сети.

Компания в течение 3 кв 2021 поддерживала меры по борьбе с распространением Covid. Так, благодаря цифровым возможностям, Киевстар осуществлял SMS информирование абонентов о доступности пунктов вакцинации в различных городах.

Киевстар удерживает лидерство среди телеком-операторов Украины по объемам платежей в госбюджет. В 3 кв.2021 компания уплатила налогов и сборов на общую сумму свыше 2,5 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности Киевстар в 3 кв 2021 в сравнении с аналогичным периодом 2020

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 3 кв. 2021 3 кв. 2020 3 кв.2021/ 3 кв.2020 9 мес 2021 9 мес 2020 9 м 2021/9 м 2020 Общая выручка 7,275 6,502 11,9% 21,211 18,461 14,9% EBITDA 4,915 4,411 11,4% 14,357 12,527 14,6% Маржа EBITDA, % 67,6% 67,8% (0,3 п.п) 67,7% 67,9% (0,2 п.п) Операционные капитальные расходы 1,190 1,076 10,7% 3,729 3,601 3,6% Мобильная связь Общий операционный доход 6,766 6,065 11,5% 19,720 17,189 14,7% В том числе услуги передачи данных 4,066 3,443 18,1% 11,849 9,596 23,5% Абоненты (млн) 26,3 25,8 1,8% В том числе мобильного интернета 18,4 16,8 9% Количество абонентов 4G 11,6 8,8 31,9% ARPU (грн) 86 78 9,7% MOU (хв) 595 621 (4,3%) Использование дата-трафика (ГБ/пользователь) 7,0 5,8 19,8% Фиксированная связь Общая операционная выручка 465 399 16,4% 1,379 1,172 17,6% Операционная выручка ШПД 297 259 14,5% 883 765 15,4% Абоненты ШПД (млн) 1,18 1,1 9,5% ARPU ШПД (грн) 84 81 3,6%

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали 26,3 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 89% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

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