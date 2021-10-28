Киевстар в 3 квартале 2021: рост количества абонентов, увеличение инвестиций, успех инноваций

Национальный телеком-оператор увеличил на 10,7% капитальные расходы, уплатил в бюджет свыше 2,5 млрд грн налогов и сборов, обеспечил возможность доступа к услугам 4G для 89% населения Украины. Результатом успешной операционной деятельности в 3 кв 2021 стал рост доходов от всех услуг.
В 3 кв 2021 доходы Киевстар выросли на 11,9% благодаря увеличению потребления абонентами цифровых услуг и скоростного мобильного интернета и увеличению охвата сетью 4G связи. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 7 Гб. Также увеличилось использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных. Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с 3 кв.2020, до 11,6 млн. Общее количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 26,3 млн.
Доходы от услуг фиксированного интернета выросли на 14,5% благодаря увеличению на 9,5% количества клиентов услуги «Домашний Интернет». Общее количество клиентов услуги в 3 кв 2021 достигло 1,18 млн.
Доходы от услуг для корпоративных и бизнес-клиентов в 3 кв 2021 выросли на 12,5%, по сравнению с 3 кв 2020, благодаря спросу на цифровые решения, такие как облачные технологии, BigData, Microsoft Azure Stack и др.
В 3 кв 2021 абоненты активно пользовались цифровыми продуктами. Так, количество абонентов, которые используют цифровые каналы самообслуживания “Мой Киевстар”, увеличилось на 33,7% по сравнению с 3 кв.2020. Количество пользователей услуги Киевстар ТВ выросло за тот же период на 92,3%. Также увеличилось количество пользователей мобильно-финансовых услуг («Смарт Мани»), в результате доход от этих услуг в 3 кв 2021 вырос на 24% в сравнении с предыдущим кварталом 2021 года.
В 3 кв 2021 капитальные расходы Киевстар увеличились на 10,7% до 1,2 млрд грн в сравнении с 3 кв.2020. Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. Киевстар также сделал очередной шаг по улучшению качества услуг, внедрив технологию SON (self-organizing network). Это технологическое решение в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи. В 3 кв 2021 по результатам тестов в мобильном приложении Speedtest от Ookla Киевстар был признан лидером в скорости мобильного интернета и территории покрытия сети.
Компания в течение 3 кв 2021 поддерживала меры по борьбе с распространением Covid. Так, благодаря цифровым возможностям, Киевстар осуществлял SMS информирование абонентов о доступности пунктов вакцинации в различных городах.
Киевстар удерживает лидерство среди телеком-операторов Украины по объемам платежей в госбюджет. В 3 кв.2021 компания уплатила налогов и сборов на общую сумму свыше 2,5 млрд грн.
Ключевые показатели деятельности Киевстар в 3 кв 2021 в сравнении с аналогичным периодом 2020
|
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|
3 кв. 2021
|
3 кв. 2020
|
3 кв.2021/ 3 кв.2020
|
9 мес 2021
|
9 мес 2020
|
9 м 2021/9 м 2020
|
Общая выручка
|
7,275
|
6,502
|
11,9%
|
21,211
|
18,461
|
14,9%
|
EBITDA
|
4,915
|
4,411
|
11,4%
|
14,357
|
12,527
|
14,6%
|
Маржа EBITDA, %
|
67,6%
|
67,8%
|
(0,3 п.п)
|
67,7%
|
67,9%
|
(0,2 п.п)
|
Операционные капитальные расходы
|
1,190
|
1,076
|
10,7%
|
3,729
|
3,601
|
3,6%
|
Мобильная связь
|
|
|
|
|
|
|
Общий операционный доход
|
6,766
|
6,065
|
11,5%
|
19,720
|
17,189
|
14,7%
|
В том числе услуги передачи данных
|
4,066
|
3,443
|
18,1%
|
11,849
|
9,596
|
23,5%
|
Абоненты (млн)
|
26,3
|
25,8
|
1,8%
|
|
|
|
В том числе мобильного интернета
|
18,4
|
16,8
|
9%
|
|
|
|
Количество абонентов 4G
|
11,6
|
8,8
|
31,9%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
86
|
78
|
9,7%
|
|
|
|
MOU (хв)
|
595
|
621
|
(4,3%)
|
|
|
|
Использование дата-трафика (ГБ/пользователь)
|
7,0
|
5,8
|
19,8%
|
|
|
|
Фиксированная связь
|
|
|
|
|
|
|
Общая операционная выручка
|
465
|
399
|
16,4%
|
1,379
|
1,172
|
17,6%
|
Операционная выручка ШПД
|
297
|
259
|
14,5%
|
883
|
765
|
15,4%
|
Абоненты ШПД (млн)
|
1,18
|
1,1
|
9,5%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
84
|
81
|
3,6%
|
|
|
Справка о Киевстар
Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали 26,3 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 89% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.