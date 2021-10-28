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Киевстар в 3 квартале 2021: рост количества абонентов, увеличение инвестиций, успех инноваций Актуально

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Киевстар в 3 квартале 2021: рост количества абонентов, увеличение инвестиций, успех инноваций

Национальный телеком-оператор увеличил на 10,7% капитальные расходы, уплатил в бюджет свыше 2,5 млрд грн налогов и сборов, обеспечил возможность доступа к услугам 4G для 89% населения Украины. Результатом успешной операционной деятельности в 3 кв 2021 стал рост доходов от всех услуг.

В 3 кв 2021 доходы Киевстар выросли на 11,9% благодаря увеличению потребления абонентами цифровых услуг и скоростного мобильного интернета и увеличению охвата сетью 4G связи. Так, использование мобильного интернета на одного абонента увеличилось в среднем на 19,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 7 Гб. Также увеличилось использование услуг международного роуминга, в том числе передачи данных.  Количество абонентов, которые используют услуги 4G, увеличилось на 31,9% в сравнении с 3 кв.2020, до 11,6 млн.  Общее количество абонентов мобильной связи увеличилось на 1,8% в сравнении с 3 кв 2020, до 26,3 млн.

Доходы от услуг фиксированного интернета выросли на 14,5% благодаря увеличению на 9,5% количества клиентов услуги «Домашний Интернет». Общее количество клиентов услуги в 3 кв 2021 достигло 1,18 млн.  

Доходы от услуг для корпоративных и бизнес-клиентов в 3 кв 2021 выросли на 12,5%, по сравнению с 3 кв 2020, благодаря спросу на цифровые решения, такие как облачные технологии, BigData, Microsoft Azure Stack и др.

В 3 кв 2021 абоненты активно пользовались цифровыми продуктами. Так, количество абонентов, которые используют цифровые каналы самообслуживания “Мой Киевстар”, увеличилось на 33,7% по сравнению с 3 кв.2020. Количество пользователей услуги Киевстар ТВ выросло за тот же период на 92,3%. Также увеличилось количество пользователей мобильно-финансовых услуг («Смарт Мани»), в результате доход от этих услуг в 3 кв 2021 вырос на 24% в сравнении с предыдущим кварталом 2021 года.

В 3 кв 2021 капитальные расходы Киевстар увеличились на 10,7% до 1,2 млрд грн в сравнении с 3 кв.2020.  Средства были направлены на строительство сетей 4G в отдаленных и малонаселенных районах и на покрытие связью 4G основных автомобильных трасс международного значения. Киевстар также сделал очередной шаг по улучшению качества услуг, внедрив технологию SON (self-organizing network). Это технологическое решение в автоматическом режиме оптимизирует работу базовых станций мобильной связи.  В 3 кв 2021 по результатам тестов в мобильном приложении Speedtest от Ookla Киевстар был признан лидером в скорости мобильного интернета и территории покрытия сети.

Компания в течение 3 кв 2021 поддерживала меры по борьбе с распространением Covid. Так, благодаря цифровым возможностям, Киевстар осуществлял SMS информирование абонентов о доступности пунктов вакцинации в различных городах.  

Киевстар удерживает лидерство среди телеком-операторов Украины по объемам платежей в госбюджет. В 3 кв.2021 компания уплатила налогов и сборов на общую сумму свыше 2,5 млрд грн.

Ключевые показатели деятельности Киевстар в 3 кв 2021 в сравнении с аналогичным периодом 2020

Финансовые и операционные показатели (млн грн)

 

3 кв. 2021

3 кв. 2020

3 кв.2021/ 3 кв.2020

9 мес 2021

9 мес 2020

9 м 2021/9 м 2020

Общая выручка

7,275

6,502

11,9%

21,211

18,461

14,9%

EBITDA

4,915

4,411

11,4%

14,357

12,527

14,6%

Маржа EBITDA, %

67,6%

67,8%

(0,3 п.п)

67,7%

67,9%

(0,2 п.п)

Операционные капитальные расходы

1,190

1,076

10,7%

3,729

3,601

3,6%

Мобильная связь

 

 

 

 

 

 

Общий операционный доход

6,766

6,065

11,5%

19,720

17,189

14,7%

В том числе услуги передачи данных

4,066

3,443

18,1%

11,849

9,596

23,5%

Абоненты (млн)

26,3

25,8

1,8%

 

 

 

В том числе мобильного интернета

18,4

16,8

9%

 

 

 

Количество абонентов 4G

11,6

8,8

31,9%

 

 

 

ARPU (грн)

86

78

9,7%

 

 

 

MOU (хв)

595

621

(4,3%)

 

 

 

Использование дата-трафика (ГБ/пользователь)

7,0

5,8

19,8%

 

 

 

Фиксированная связь

 

 

 

 

 

 

Общая операционная выручка

465

399

16,4%

1,379

1,172

17,6%

Операционная выручка ШПД

297

259

14,5%

883

765

15,4%

Абоненты ШПД (млн)

1,18

1,1

9,5%

 

 

 

ARPU ШПД (грн)

84

81

3,6%

 

 

 

Справка о Киевстар

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали 26,3 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 89% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар. Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.   

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