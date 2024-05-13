Киевстар в топ-5 крупнейших инвесторов в экономику Украины – рейтинг Forbes

Рынок электронных коммуникаций Украины — один из ключевых оплотов сопротивления российской агрессии. Несмотря на вызовы военного времени, разрушение инфраструктуры в результате бомбардировок и обстрелов, украинские операторы электронных коммуникаций продолжают обеспечивать мобильную и фиксированную связь, строят новые базовые станции и развивают в стране современные технологии.

Среди компаний мобильной и фиксированной связи крупнейшим инвестором стал «Киевстар», инвестировавший за время полномасштабной войны более 12,3 млрд грн в экономику Украины. По результатам рейтинга Forbes Ukraine «Крупнейшие инвесторы военного времени» национальный телеком оператор занял пятую позицию среди более 60 компаний. Благодаря инвестициям за время полномасштабной войны Киевстар построил более 5,5 тысячи новых базовых станций мобильной связи и модернизировал более 13 тысяч базовых станций, восстановил связь в 966 освобожденных населенных пунктах, а еще 4 тысячи населенных пунктов подключил к связи 4G.

Одним из инвестиционных проектов Киевстара стало обеспечение работы мобильной и фиксированной сети во время блекаутов. Для этого компания установила на базовых станциях более 130 тысяч новых аккумуляторов, что позволяет работать до 6 часов без использования внешнего энергопитания. Также увеличен почти в четыре раза парк генераторов. Кроме того, Киевстар привлекает в Украину самые лучшие мировые технологии связи. Так, в 2024 году был подписан меморандум с технологическим конгломератом Rakuten Group с целью восстановления цифровой инфраструктуры Украины и развития 5G. Согласно планам компании в ближайшие три года в экономику Украины будет инвестировано 600 млн. долл США, в том числе для развития новых технологий связи.

Компания Киевстар также активно участвует в национальном сопротивлении агрессору. За два года полномасштабной войны в поддержку ВСУ, помощь госпиталям, обеспечение интернетом укрытий выделено более 1,9 млрд грн. Среди реализуемых Киевстаром проектов – закупка медицинского оборудования для ожогового центра «Несокрушимые», обеспечение инженерно-саперных бригад ВСУ оборудованием для разминирования и помощь силам ПВО Украины вместе с фондом «Вернись живым» и т.д.

Справка о Киевстаре

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций по количеству абонентов, по состоянию на декабрь 2023 г., обслуживал около 24 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов «Домашнего интернета». Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, включая 4G, Big Data, Cloud solutions, RTK сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и т.д. Киевстар развивает в Украине новые телеком-технологии и в ближайшие три года планирует инвестировать в это направление 600 млн. долларов США. Компания помогает стране преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 1,8 млрд. грн. для поддержки ВСУ, абонентов, местных общин, а также на благотворительные инициативы. Единственный акционер Киевстар – международная группа VEON с головным офисом в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net , www.kyivstar.ua