Киевстар во 2 кв 2024 года увеличил инвестиции в экономику Украины более чем на 63% - до 2,276 млрд грн

Оператор электронных коммуникаций Киевстар увеличил инвестиции в восстановление телеком инфраструктуры, развитие в Украине новых технологий и укрепление энергетической устойчивости сетей связи. Во 2 кв 2024 г. капитальные расходы составили 2,275 млрд грн. Общая сумма инвестиций Киевстара за период с 2022 по июнь 2024 г. превысила 15,6 млрд грн.

Во втором квартале 2024 года Киевстар продолжил реализацию стратегии "4G повсюду" и подключил к связи 4G еще 133 населенных пункта, а всего за первое полугодие скоростной мобильный интернет подключен в 295 населенных пунктов. Компания продолжает мероприятия по энергообеспечению связи и интернета. Для этого на базовых станциях по состоянию на конец июня установлено 115 тыс. новых аккумуляторов, которые обеспечивают не менее 4 часов автономной работы сети во время блэкаутов. Для обеспечения связи критически важных объектов компания использует 2300 генераторов. В планах Киевстар приобрести еще 848 промышленных генераторов и 61,7 тыс. аккумуляторов с целью подготовки сети к работе в осенне-зимний период.

Киевстар во 2 кв. 2024 г. увеличил капитальные расходы на 63,1% - до 2,276 млрд грн по сравнению со 2 кв 2023 г. Согласно инвестиционной программе Киевстар, в течение 2023-2027 годов запланировано привлечь в экономику Украины 1 млрд долл США.

Во 2 кв 2024 года сохраняется рост использования услуг 4G. Так количество пользователей услуги скоростного мобильного интернета выросло на 7,9% по сравнению со 2 кв 2023 года, до 16,9 млн абонентов. Также абоненты увеличили использование мегабайтов - на 11,1 % в расчете на одного абонента. Абонентская база мобильной связи во 2 кв 2024 года уменьшилась на 2,8% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, временная оккупация ряда населенных пунктов.

Новые цифровые бизнесы Киевстара стабильно растут. Так во 2 кв 2024 года количество абонентов, которые пользуются услугой Kyivstar TV увеличилось на 51,7% по сравнению со 2 кв 2023 г. По состоянию на конец 2-го кв 2024 г. более 8 млн клиентов установили мобильное приложение helsi для записи к медицинским специалистам. Количество клиентов, которые пользуются цифровым сервисом самообслуживания "Мой Киевстар" достигло во 2 кв 2024 года 5 миллионов.

Киевстар продолжает помогать стране приближать победу и мир. Во 2 кв 2024 года Киевстар и фонд "Вернись живым" начали совместный проект по обеспечению Воздушного командования "Юг" комплексными аппаратными связи. Для реализации инициативы Киевстар выделил 50 млн грн .

Во 2 кв 2024 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Показатели деятельности Киевстар в 2 кв 2024 года и за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Финансовые и операционные показатели (млн грн) 2 кв 2024 2 кв 2023 2 кв 2024/ 2 кв 2023 6 мес 2024 6 мес 2023 2024/2023 Общий доход 9 425 8 609 9,5% 16 594 16 956 (2,1%) Общий доход от предоставленных услуг 9 328 8 549 9,1% 16 408 16 843 (2,6%) EBITDA 5 585 5085 9,8% 9 212 10 006 (7,9) EBITDA margin 59,3% 59,1% 0,2 pp 55,5% 59,0% (3,5 pp) Капитальные расходы* 2 276 1 395 63,1% 3 348 2 176 53,9% Количество абонентов, млн Абоненты мобильной связи 23,4 24,1 (2,8%) Абоненты «Домашнего Интернета» 1,1 1,1 2,1% Операционные результаты мобильной связи Общий операционный доход 8 766 8 066 8,7% 15 427 15 897 (3%) В том числе от услуги передачи данных 5 184 4 679 10,8% 9 059 9 150 (1%) Абоненты мобильного интернета (млн) 16,9 16,8 1% В том числе абонентов 4G 14,1 13,1 7,9% Проникновение 4G 60,3% 54,3% 6.0 pp ARPU (грн) 123 110 11,5% MOU (мин.) 540 565 (4,5%) Использование данных (Гбайт/абонента) 11,0 9,9 11,1% Операционные результаты фиксированной связи Общий операционный доход 562 483 16,4% 981 946 3,7%

Справка о Киевстаре

Киевстар крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2024 года обслуживал более 23 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua