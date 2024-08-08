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Киевстар во 2 кв 2024 года увеличил инвестиции в экономику Украины более чем на 63% - до 2,276 млрд грн Актуально

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Киевстар во 2 кв 2024 года увеличил инвестиции в экономику Украины более чем на 63% - до 2,276 млрд грн

Оператор электронных коммуникаций Киевстар увеличил инвестиции в восстановление телеком инфраструктуры, развитие в Украине новых технологий и укрепление энергетической устойчивости сетей связи. Во 2 кв 2024 г. капитальные расходы составили 2,275 млрд грн. Общая сумма инвестиций Киевстара за период с 2022 по июнь 2024 г. превысила 15,6 млрд грн.

Во втором квартале 2024 года Киевстар продолжил реализацию стратегии "4G повсюду" и подключил к связи 4G еще 133 населенных пункта, а всего за первое полугодие скоростной мобильный интернет подключен в 295 населенных пунктов. Компания продолжает мероприятия по энергообеспечению связи и интернета. Для этого на базовых станциях по состоянию на конец июня установлено 115 тыс. новых аккумуляторов, которые обеспечивают не менее 4 часов автономной работы сети во время блэкаутов. Для обеспечения связи критически важных объектов компания использует 2300 генераторов. В планах Киевстар приобрести еще 848 промышленных генераторов и 61,7 тыс. аккумуляторов с целью подготовки сети к работе в осенне-зимний период.

Киевстар во 2 кв. 2024 г. увеличил капитальные расходы на 63,1% - до 2,276 млрд грн по сравнению со 2 кв 2023 г. Согласно инвестиционной программе Киевстар, в течение 2023-2027 годов запланировано привлечь в экономику Украины 1 млрд долл США.

Во 2 кв 2024 года сохраняется рост использования услуг 4G. Так количество пользователей услуги скоростного мобильного интернета выросло на 7,9% по сравнению со 2 кв 2023 года, до 16,9 млн абонентов. Также абоненты увеличили использование мегабайтов - на 11,1 % в расчете на одного абонента. Абонентская база мобильной связи во 2 кв 2024 года уменьшилась на 2,8% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, временная оккупация ряда населенных пунктов.

Новые цифровые бизнесы Киевстара стабильно растут. Так во 2 кв 2024 года количество абонентов, которые пользуются услугой Kyivstar TV увеличилось на 51,7% по сравнению со 2 кв 2023 г. По состоянию на конец 2-го кв 2024 г. более 8 млн клиентов установили мобильное приложение helsi для записи к медицинским специалистам. Количество клиентов, которые пользуются цифровым сервисом самообслуживания "Мой Киевстар" достигло во 2 кв 2024 года 5 миллионов.

Киевстар продолжает помогать стране приближать победу и мир. Во 2 кв 2024 года Киевстар и фонд "Вернись живым" начали совместный проект по обеспечению Воздушного командования "Юг" комплексными аппаратными связи. Для реализации инициативы Киевстар выделил 50 млн грн .

Во 2 кв 2024 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Показатели деятельности Киевстар в 2 кв 2024 года и за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года

Финансовые и операционные показатели (млн грн)

2 кв 2024

2 кв 2023

2 кв 2024/

2 кв 2023

6 мес 2024

6 мес 2023

2024/2023

Общий доход

9 425

8 609

9,5%

16 594

16 956

(2,1%)

Общий доход от предоставленных услуг

9 328

8 549

9,1%

16 408

16 843

(2,6%)

EBITDA

5 585

5085

9,8%

9 212

10 006

(7,9)

EBITDA margin

59,3%

59,1%

0,2 pp

55,5%

59,0%

(3,5 pp)

Капитальные расходы*

2 276

1 395

63,1%

3 348

2 176

53,9%

Количество абонентов, млн

   

    

Абоненты мобильной связи

23,4

24,1

(2,8%)

      

Абоненты «Домашнего Интернета»

1,1

1,1

2,1%

      

Операционные результаты мобильной связи

      

Общий операционный доход

8 766

8 066

8,7%

15 427

15 897

(3%)

В том числе от услуги передачи данных

5 184

4 679

10,8%

9 059

9 150

(1%)

Абоненты мобильного интернета (млн)

16,9

16,8

1%

      

В том числе абонентов 4G

14,1

13,1

7,9%

      

Проникновение 4G

60,3%

54,3%

6.0 pp

      

ARPU (грн)

123

110

11,5%

      

MOU (мин.)

540

565

(4,5%)

      

Использование данных (Гбайт/абонента)

11,0

9,9

11,1%

      

Операционные результаты фиксированной связи

      

Общий операционный доход

562

483

16,4%

981

946

3,7%

Справка о Киевстаре

Киевстар крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на июнь 2024 года обслуживал более 23 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар развивает в Украине новые телеком технологии и в течение 2023-2027 годов планирует инвестировать в это направление 1 млрд долл США. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов. Акционер Киевстар - международная Группа VEON. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 26 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией. Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua 

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