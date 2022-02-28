Киевстар выделил 10 млн грн благотворительной помощи для гуманитарных нужд

Мобильный оператор создал специальный короткий номер 88009 для поддержки военнослужащих.

Национальный мобильный оператор выделил 10 миллионов гривен в БФ «Вернись живым». Благотворительные средства будут использованы для гуманитарных нужд военных, защищающих нашу страну.

«В такие трудные для страны времена мы не можем оставаться в стороне, ведь в единстве наша сила! Поэтому мы приняли решение выделить средства в помощь украинским военным. Также вся команда Киевстара работает и делает все возможное, чтобы украинцы оставались на связи», – комментирует Александр Комаров, президент Киевстара.

Каждый абонент предоплаченной связи Киевстар может послать по этому номеру СМС-сообщение с любым текстом и 10 гривен будет отправлено в Благотворительный Фонд «Вернись живым» на гуманитарные нужды.

Напомним, что Киевстар уже помогает абонентам быть на связи и общаться даже без пополнения счета. Оператор начисляет бонусы для связи в роуминге бесплатного общения в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Мобильный оператор продлил кредитные сроки для абонентов после оплаты всех сегментов. Также компания упраздняет комиссии в рамках услуги Экстра деньги, благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже. Звонки в сети Киевстар будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

Обращаем внимание, что сеть Киевстар работает стабильно, обеспечивая как мобильную связь, так и фиксированный интернет. Однако в части населенных пунктов, где проводится операция Объединенных Сил, могут наблюдаться сложности из-за обесточивания. Рекомендуется также совершать звонки только в случае необходимости, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Для абонентов работают все информационные каналы оператора: приложение для самообслуживания " Мой Киевстар ", звоночный центр поддержки абонентов по номеру 466 и консультанты в официальных сообществах "Киевстар" в социальных сетях Facebook и Instagram.