Киевстар за первое полугодие 2025 года расширил 4G-покрытие еще на 370 населенных пунктов

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Полномасштабная война еще больше подчеркнула важность надежной связи для миллионов украинцев для общения, работы, доступа к информации и государственных сервисов. Поэтому, несмотря на все вызовы, вызванные военной агрессией, Киевстар не остановил развитие сети. Только за первое полугодие 2025 года было построено 2775 новых базовых станций, а 4G-покрытие расширено еще более чем на 370 населенных пунктов. С февраля 2022 года по сегодняшний день LTE-сеть охватила более 4800 новых населенных пунктов. Сегодня 96% населения на территории подконтрольной Украине имеют доступ к 4G от Киевстар.

Кроме этого продолжается системное развитие сети вдоль автодорог. Сейчас около 13 тысяч километров дорог международного и национального значения охвачены 4G-связью.

«Сегодня вы можете проехать по автодороге Киев–Львов, практически не прерывая видеозвонок, если вы абонент Киевстар. Мы продолжаем строить сеть именно там, где она наиболее нужна людям — не только в городах, но и вдоль дорог в сельской местности. Надежная мобильная связь и интернет должна быть доступна независимо от того, где находится абонент», — отмечает технический директор Киевстар Владимир Лутченко .

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В июне 2024 года во время Международной конференции по восстановлению Украины Киевстар объявил о намерении инвестировать 1 миллиард долларов США в развитие и восстановление цифровой инфраструктуры Украины в период с 2023 по 2027 год и неукоснительно соблюдает свои инвестиционные обязательства.