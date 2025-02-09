"Киевводоканал" объяснил, почему платежки за воду выросли в четыре раза

Киевляне получили платежки за воду в 4 раза выше обычного.
Киевляне получили платежки за воду в 4 раза выше обычного. Водоканал объяснил, что произошла техническая неисправность.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" в Facebook.
"Сегодня в социальных сетях и телеграм-каналах начала появляться информация, что "Киевводоканал" якобы увеличил тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза. Подчеркиваем, что эта информация является ложной! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение для населения остаются на уровне тарифов, действующих с 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.
Стало известно, что ошибки в расчетах произошли из-за технического сбоя при обработке данных в платежных системах. В то же время счета в биллинговой системе "Киевводоканала" правильны. Потребителям советуют воздержаться от платежей до решения вопроса.
Напомним, ранее мы писали о том, что Кабинет министров принял список граждан, которым с 2025 года в Украине предоставят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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