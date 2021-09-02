Кирилл Шевченко к 25-летию национальной валюты открыл в Киеве "Музей гривны под открытым небом"

Кирилл Шевченко к 25-летию национальной валюты открыл в Киеве "Музей гривны под открытым небом"

На Контрактовой площади Киева начал работу "Музей гривны под открытым небом", экспозиция которого посвящена 25-летию введения в обращение гривны. Выставка организована при поддержке Президента Владимира Зеленского и содействии участников финансового рынка.

Подробности о Музее на своей странице в Facebook рассказал глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

"2 сентября 1996 началась денежная реформа, в ходе которой в обращение была введена новая денежная единица - гривна. Выставка будет работать весь сентябрь, гиды Национального банка бесплатно будут проводить экскурсии и квесты, расскажут интересную историю становления украинских денег, о защите и составе материала, о печати банкнот и чеканке монет, о выдающихся фигурах на нашей денежной единице и еще много интересного", - поделился подробностями Шевченко.

Глава НБУ также пообещал, что посетители выставки узнают много фактов о гривне, которые ранее им были неизвестны. Знакомиться с экспонатами Музея поможет аудиогид, записанный самими сотрудниками Нацбанка.

Помимо самой выставки Национальный банк и Министерство образования и науки инициировали также проведение в школах Украины тематического урока, посвященного гривне.

Для этого сотрудники Нацбанка разработали конспекты и презентации для учителей и рабочие тетради - для учащихся начальной, средней и старшей школы. Школьникам расскажут о банкнотах и монетах, об истории гривны и денежной реформе 1996 года.

Напомним, недавно Нацбанк Украины совместно с фондом "Таблеточки" начали акцию по приему выведенных из оборота 25-копеечных монет. Собранные средства будут направлены на помощь детям, борющимся с онкозаболеваниями

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