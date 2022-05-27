Китай не пустил в свое воздушное пространство самолет Boeing, принадлежащий подсанкционной компании из РФ: подробности

Китай не пустил в свое воздушное пространство самолет Boeing, принадлежащий подсанкционной компании из РФ: подробности

Китай отказался впускать в свое воздушное пространство самолет Boeing российской компании "Авиастар-Ту".

Это произошло из-за того, что Управление гражданской авиации запретило впускать в воздушное пространство Китая самолеты Boeing 757 находящейся под западными санкциями российской грузовой авиакомпании "Авиастар-Ту".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Как отмечается ICАО (Международная организация гражданской авиации), сообщила о несоответствии своим требованиям пяти самолетам Boeing 757, которые использует российская грузовая компания "Авиастар-Ту". Если же россияне и дальше будут использовать эти самолеты для полетов, то компанию ожидают штрафы.

В конце апреля США отозвало экспортные преимущества для российской компании "Авиастар-Ту", запретив ей перевозить экспорт из США и рееспортировать американские товары. Также на эту компанию наложил санкции Европейский союз.

Напомним, американский производитель самолетов Boeing Co (BA.N) сообщил, что останавливает поставку запчастей, техническое обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний, а также основные операции в Москве после вторжения России в Украину.

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