Китай скупает мир: куда Пекин инвестировал больше всего денег за последние 20 лет

За 20 лет Китай инвестировал в экономику других стран более 1,5 триллиона долларов

С ростом экономики Китай превратился из страны, принимающей иностранный капитал, в одного из крупнейших глобальных инвесторов. С 2005 по 2025 год китайские компании вложили в зарубежные рынки потрясающие 1,558 триллиона долларов, большинство из которых осело в экономиках развитых государств.

Об этом пишет Visual Capitalist.

Соединенные Штаты – бесспорный лидер

Несмотря на сложные геополитические отношения и торговые войны, ни одна из стран мира не получила больше китайских инвестиций, чем Соединенные Штаты. За последние двадцать лет туда было направлено более 204 миллиардов долларов. Одной из самых громких сделок на этом рынке стало приобретение в 2013 году крупнейшего в мире производителя свинины Smithfield Foods за 7,1 миллиарда долларов.

В последние годы Комитет по иностранным инвестициям США стал гораздо более тщательно относиться к китайским деньгам. Однако только в 2025 году объем новых вложений составил около 3,8 миллиарда долларов. Это ярко свидетельствует о том, что даже при жесткой конкуренции полный экономический разрыв между двумя сверхдержавами остается невозможным.

Кто еще вошел в десятку любимцев Пекина

Большинство стран из топ-10 направлений для китайского капитала – это большие развитые западные экономики. В частности, Австралия получила 108,1 миллиарда долларов, Великобритания - 106,6 миллиарда, а Швейцария, Канада, Германия и Франция вместе привлекли еще сотни миллиардов. Однако есть и исключения в виде стран-партнеров по БРИКС+: например, Бразилия получила почти 79 миллиардов долларов и стала главным мировым направлением для китайских инвестиций в 2025 году.

В отличие от западных стран, зарубежная инвестиционная деятельность Китая в значительной степени контролируется государственными предприятиями. Они активно вкладывают деньги в ключевые сектора, такие как энергетика, инфраструктура и логистика.

«Государственные энергетические конгломераты инвестировали десятки миллиардов долларов за границу в последние десятилетия, стремясь как обеспечить ресурсы для растущего спроса Китая, так и решить инфраструктурные проблемы на развивающихся рынках», — отмечает издание.

Примечательно, что Индия, являющаяся четвертой по величине экономикой мира и еще одним гигантом БРИКС+, за этот период получила всего 17,3 миллиарда долларов китайских инвестиций. Вероятно, это является прямым следствием дипломатической и экономической напряженности между двумя странами.

