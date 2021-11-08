Китай столкнулся с энергокризисом: Пекин увеличил закупку угля вдвое

В октябре общий импорт Китая вырос на 20,6%.
Китай импортировал почти вдвое больше угля, чем годом ранее, несмотря на признаки уменьшения дефицита электроэнергии в стране.
Об этом свидетельствуют данные таможни КНР.
В октябре закупки угля достигли 26,9 млн тонн, что на 96,2% больше, чем год назад. Однако это на 18,2% меньше сентябрьских данных. Издание напоминает, что китайские власти поспешили разрешать дефицит угля в стране с конца сентября после того, как многие заводы сократили производство. По данным Commonwealth Bank of Australia, к середине октября количество китайских провинций со значительным дефицитом электроэнергии составляло два региона против 18 в начале месяца. Впрочем, на государственном телевидении предупреждают население о возможных перебоях зимними месяцами.
Отметим, США остаются самым крупным торговым партнером Китая. Импорт из США в октябре резко замедлился до примерно 4,6% в годовом исчислении, в то время как экспорт в США сохранил высокие темпы роста – почти 22,7%, свидетельствуют данные таможни Китая.
Импорт из Австралии — некогда крупнейшего источника угля в Китае — в октябре упал до 24,3% по сравнению с 50,7% в сентябре. Экспорт вырос на 22,3%, несколько снизившись в сентябре. По данным Reuters, общий импорт Китая вырос на 20,6% в октябре, не оправдав ожиданий роста до 25%. Экспорт Китая вырос на 27,1%.