Китайские банки массово прекратили операции с Россией — Reuters

Китай является крупнейшим торговым партнером России, на него приходится треть российской торговли в прошлом году.

Государственные банки Китая массово прекратили сделки с Россией, а платежи на миллиарды юаней блокируются на счетах. Проблемы с обработкой платежей усугубились в течение августа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимные источники в российских правительственных и деловых кругах.

В агентстве отметили, что китайские банковские учреждения заняли очень строгую позицию по поводу своих транзакций после того, как в июне Министерство финансов США пригрозило ввести новые санкции против банков стран, ведущих бизнес с Россией.

“В настоящее время все трансграничные платежи в Китай приостановлены. Мы нашли решение, но это заняло почти три недели, что является очень продолжительным периодом времени, объемы коммерческих обменов резко сократились за этот период”, — сообщил источник в одной из главных российских компаний электронной коммерческой платформы, где продается широкий ассортимент потребительских товаров, импортируемых из Китая.

Также читайте У США снова пригрозили последствиями для Китая из-за поддержки РФ

Чтобы продолжать бизнес с Китаем, российской фирме приходится покупать золото, перевозить его в Гонконг, продавать там, а деньги класть на счет в местном банке.

Другие источники, на которые ссылается Reuters, сообщили, что некоторые российские фирмы начали использовать посреднические сети третьих стран для обработки своих транзакций и таким образом обходить проверки, которые осуществляются китайскими банками, но комиссия посредников с нуля выросла до 6%.

Китай является крупнейшим торговым партнером России, на него приходится треть российской торговли в прошлом году и поставляет жизненно важное промышленное оборудование, а также потребительские товары, помогающие России справиться с западными санкциями. Китай также выгоден рынком для многих товаров российского экспорта от нефти и газа до сельскохозяйственной продукции.

Однако транзакции с Китаем не вызывают серьезного беспокойства у высшего российского руководства, поскольку платежи в приоритетных областях все еще проходят гладко, и есть политическая воля с обеих сторон, сообщил Reuters источник в банке. Двусторонние договоренности для крупных компаний и китайского экспорта жизненно важных технологий все еще работают хорошо, в то время как меньшие компании, торгующие потребительскими товарами, испытывают проблемы, сообщили источники.

Другой источник, близкий к российскому правительству, сообщил Reuters, что российские экспортеры не испытывают затруднений с получением платежей за импортируемые Китаем товары, такие как нефть или зерно.

Согласно официальной китайской статистике, импорт России из Китая в январе-июле 2024 года упал более чем на 1 процент (до 62 миллиардов долларов) из-за проблем с оплатой.

Напомним, ранее власти Китая объявили, что на фоне критики от США и союзников из-за помощи Пекина РФ, будут ужесточены правила экспорта беспилотников, предназначенных для военного использования.

Китай не будет поставлять оружие России! Получили четкое подтверждение - Зеленский

Читайте также: