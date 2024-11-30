Китайские компании начали прекращать продажу товаров России из-за обвала рубля

Китайские компании, поставляющие в Россию разные потребительские товары, начали прекращать продажи на платформах электронной торговли из-за обвала курса рубля.

Об этом пишет издание China Morning Post.

Падение российской валюты до минимумов с марта 2022 года обеспокоило китайских предпринимателей, особенно торговавших в рублях.

Китай стал крупнейшим торговым партнером России и главным поставщиком широкого потребления вместо ушедших западных компаний. По данным таможни, ежемесячно в РФ ввозится товаров из КНР на $10-11 млрд – вдвое больше, чем до начала войны.

Более 50% товаров на платформах электронной торговли приходят из Китая. Впрочем, обвал рубля уже нанес китайским экспортерам серьезный ущерб.

Курс доллара в РФ вырос: что известно

В среду, 27 ноября, российский рубль продолжил снижаться по отношению к доллару и китайскому юаню. С начала августа курс упал минимум на 24%, и эта тенденция продолжается.

По состоянию на 15:45 курс доллара достиг отметки 114,5 рублей, евро – 120,6 рублей. Последний раз такой уровень был в середине марта 2022 года, когда против России были введены первые санкционные меры из-за начала полномасштабной войны против Украины.

Снижение рубля усиливается более чем 20-процентным падением фондового рынка в текущем году. Инвесторы активно выводят средства из акций, предпочитая депозиты с процентами, превышающими базовую ставку Центрального банка, установленную на уровне 21%.

Такая ситуация усугубляет инфляцию, которая, вероятно, превысит прогнозы регулятора. Это противоречит жестким мерам денежно-кредитной политики, осуществляемым Центральным банком, базовая ставка которого достигла рекордного уровня с 2003 года.

Положение рубля ухудшилось на фоне новых санкций против российского финансового сектора, осложнивших проведение внешнеторговых расчетов, особенно за нефть и газ. Это, по мнению экспертов, привело к дефициту иностранной валюты на внутреннем рынке.

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