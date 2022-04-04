Китайские компании обманом пытаются по дешевке покупать российский газ — Bloomberg

За последние несколько недель китайские импортеры в обход санкций уже приобрели несколько партий сжиженного газа из РФ.

Крупнейшие импортеры сжиженного газа в Китае пытаются в обход санкций приобрести дополнительные российские поставки, чтобы "сэкономить".

Об этом пишет Bloomberg.

Так, государственные компании, в том числе Sinopec и PetroChina, ведут переговоры с российскими поставщиками по покупке спотовых грузов из РФ с большой скидкой. Кроме того, некоторые импортеры рассматривают возможность от имени российских фирм участвовать в тендерах на закупку сжиженного газа с целью скрыть свои планы закупок от иностранных правительств.

Так, по словам трейдеров, за последние несколько недель китайские импортеры уже приобрели несколько партий сжиженного газа.

"Большинство импортеров СПГ (сжиженный природный газ – ред.) во всем мире не покупают российские грузы из-за страха перед грядущими санкциями или ущерба для репутации, поскольку война в Украине затягивается, а Европейский Союз усиливает давление на Москву. Китайские фирмы становятся чуть ли не единственными из компаний, готовых взять на себя такой риск", — пишет издание.

Несмотря на то, что Китай не нуждается в газе, российский газ с огромной скидкой может помочь наполнить резервуары до того, как цены снова начнут подниматься.

Поскольку для китайских компаний большинство площадок по торговле сжиженным газом расположены за рубежом, китайские покупатели избегают связи с зарубежными офисами, чтобы не испытывать никаких потенциальных проблем с правительствами стран, где эти офисы расположены. Кроме того, китайские импортеры пытаются удерживаться от крупных закупок.

То есть, вместо того, чтобы непосредственно участвовать в российских тендерах по продаже газа, китайские компании пытаются использовать посреднические фирмы, чтобы покупать от их имени и скрыть это. Это поможет создать иллюзию, будто китайские компании принимают поставки российского газа по долгосрочному контракту.

Несмотря на это, меньшие китайские покупатели сжиженного газа пытаются получить кредитные гарантии от банков для приобретения дополнительных спотовых грузов из России, однако большинство учреждений в Сингапуре не желают оказывать поддержку. Только ведущие китайские импортеры могут использовать так называемые схемы открытого кредитования, которее банки уже предварительно одобрили.

Напомним, Украина через дипломатические каналы ведет переговоры с Китаем, однако сейчас они еще проходят сложно.

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