Китайский Центральный банк объявил все криптовалютные операции незаконными: биткоин уже подешевел

Цена криптовалюты за час снизилась более чем на 3 000 долларов.
Центральный банк Китайской Республики ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции. Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности.
Об этом сообщает издание AFP News Agency.
Цена биткоина за час упала более чем на 3 тыс долларов (6%) после заявления о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции.
Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоинов и других цифровых активов классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.
Напомним, в Сальвадоре тысячи людей протестуют против признания биткоина официальной валютой. Демонстранты опасаются, что биткоин принесет стране нестабильность и инфляцию.