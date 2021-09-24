Китайский Центральный банк объявил все криптовалютные операции незаконными: биткоин уже подешевел

Китайский Центральный банк объявил все криптовалютные операции незаконными: биткоин уже подешевел

Цена криптовалюты за час снизилась более чем на 3 000 долларов.

Центральный банк Китайской Республики ввел полный запрет на все криптовалютные транзакции. Использование цифровых активов в стране теперь приравнивается к незаконной финансовой деятельности.

Об этом сообщает издание AFP News Agency.

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Цена биткоина за час упала более чем на 3 тыс долларов (6%) после заявления о введении полного запрета на все криптовалютные транзакции.

Согласно заявлению регулятора, все транзакции с использованием биткоинов и других цифровых активов классифицируются как незаконная финансовая деятельность. Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптовалютные биржи жителям Китая.

Напомним, в Сальвадоре тысячи людей протестуют против признания биткоина официальной валютой. Демонстранты опасаются, что биткоин принесет стране нестабильность и инфляцию.

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