Кличко, Труханов, Терехов: кто из мэров получил самую большую зарплату за 2022 год

Какую заработную плату получили мэры областных центров Украины в 2022 году.

Сколько заработали мэры областных центров за 2022 год, когда Россия начала полномасштабное наступление на Украину.

Об этом рассказало издание "Слово и дело".

Зарплату мэру города утверждают местные депутаты, но при принятии решения они руководствуются постановлениями Кабмина, в которых определены условия оплаты труда лиц местного самоуправления.

Самая высокая зарплата за 2022 год

За 2022 год наибольшие выплаты заработной платы получил мэр Харькова Игорь Терехов – 1 млн 714,9 тысяч гривен. Терехов в 2021 году заработал 1 млн 602,7 тысяч.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заработал за год 1 млн 387,8 тысяч гривен. В 2021 году его зарплата составила 998,2 тысячи гривен.

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Мэр Луцка Игорь Полищук получил 1 млн 054,5 тысяч гривен зарплаты. За 2021 год он заработал 1 млн 138,8 тысяч гривен.

Мэр Днепра Борис Филатов задекларировал 966,1 тысячи гривен зарплаты по основному месту работы. В 2021 году его зарплата составила около 889 тысяч.

Мэр Киева Виталий Кличко заработал в первый год полномасштабной войны 906,3 тысячи гривен. Кличко в 2021 году задекларировал 640,7 тысячи гривен зарплаты.

Мэр Тернополя Сергей Надал задекларировал 862,6 тысяч гривен зарплаты, а в 2021 году — 1 млн 354,8 тысяч гривен.

Мэр Львова Андрей Садовый заработал 813,3 тысячи гривен, в 2021 году его зарплата составляла 788,9 тысячи.

Мэр Николаева Александр Сенкевич заработал 810,9 тысячи гривен. За 2021-й городской голова задекларировал 700,8 тысячи гривен зарплаты.

Мэр Ужгорода Богдан Андреев заработал 795,1 тысячи гривен 2022 года и 847,4 тысячи 2021-го.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко задекларировал 789,5 тысячи гривен в первый год полномасштабной войны. В 2021 году он заработал 762,9 тысяч.

Мэр Полтавы Александр Лысенко задекларировал за 2022 год 714,8 тысяч гривен зарплаты (2021 – 697,5 тысяч).

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин – 627,6 тысячи гривен (2021 год – 910,5 тысячи).

Мэр Черновцов Роман Кличук – 612,4 тысячи гривен (2021 год – 634,9 тысячи).

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков – 611,7 тысячи гривен (2021 год – 572 тысячи).

Мэр Винницы Сергей Моргунов – 583,9 тысяч гривен (2021 – 608,3 тысяч).

Мэр Житомира Сергей Сухомлин – 522,5 тысяч гривен (2021 год – 362,6 тысяч).

Мэр Ровно Александр Третяк – 489,3 тысячи гривен (2021 год – 893,7 тысячи).

Мэр Полтавы Александр Мамай – 351,9 тысяч гривен (2021 год – 656,4 тысяч).

Мэр Одессы Геннадий Труханов – 285,6 тысячи гривен (2021 год – 277,9 тысячи).

Напомним, экс-нардеп шокировал декларацией – квартиры в Крыму, земли на миллионы, копыта буйвола, чучела животных.

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