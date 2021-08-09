Клиентам "Нафтогаза" предложили новый тариф для оплаты голубого топлива зимой: цена и условия

Новый тариф "Нафтогаза" будет действовать в течение текущего отопительного сезона.

Клиенты "Нафтогаз Украина" с сегодняшнего дня, 9 августа, могут подключить новый тарифный план "Комфортный сезон", который позволит зимой оплачивать голубое топливо равными частями. Впрочем, отдельно рассчитывается тариф за транспортировку газа.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

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Так, перейдя на новый тариф клиенты смогут платить за газ равномерными частями ежемесячно в течение отопительного сезона. Действовать новый тарифный план "Комфортный Сезон" будет в период с 1 октября 2021 и до 30 апреля 2022 года. А до октября украинцы, которые подключились к "Нафтогазу", будут обслуживаться в годовом тарифном плане "Фиксированный".

Отмечается, что цена на газ в "Комфортном Сезоне" будет установлена на уровне 7,96 грн/куб. м с НДС без стоимости распределения (доставки). В компании уверяют, что эта стоимость зафиксирована на весь отопительный сезон. То есть не будет меняться до конца апреля 2022 года.

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В то же время, в компании пояснили, что общая сумма к оплате в новом тарифном плане определяется при подключении клиента — в соответствии с объемом газа, который жители конкретного домохозяйства в среднем потребляют в течение отопительного сезона). В течение семи месяцев клиент платит равномерными частями, а именно — 1/7 от стоимости зарезервированного объема газа.

"Необходимый объем газа в отопительный сезон рассчитывается учитывая исторические данные об использовании газа конкретным клиентом и в соответствии с его типом потребления, среди которых: тип "Приготовление пищи" (50 — 200 м3 газа в месяц), тип "Приготовление пищи и подогрев воды" (150 — 500 м3 газа в месяц), а также тип "Отопление" (800 — 20000 м3 газа в месяц)". — говорится в сообщении.

Нафтогаз Украины

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Напомним, что в Украине повысили цену на газ для населения в июле еще на 10% — до 13,13 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

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