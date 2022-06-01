Климат, COVID-19, а теперь война в Украине: Блинкен рассказал о "буре" в ценах на продовольствие

Климат, COVID-19, а теперь война в Украине: Блинкен рассказал о "буре" в ценах на продовольствие

Из-за действий российских оккупантов в порту Одессы заблокированы 5 судов с зерном, которые помогли бы спасти мир от голода.

ООН и западные государства работают над тем, чтобы помочь Украине разблокировать свои порты.

Об этом государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал 1 июня на пресс-конференции.

"Есть глобальная опасность, вызовы и даже кризис с продовольствием. И это в ситуации, которая существовала до того: COVID-19, климат, а теперь — война. Все это вместе создали "бурю". Пища теперь недоступна из-за агрессии России, потому что поднялись цены. Мы имеем ситуацию, когда несколько миллиардов человек были почти в состоянии голода. Теперь их количество намного выросло. Это произошло из-за российской агрессии. И почти 20-25 млн тонн зерна находятся в элеваторах, в украинских портах. Их нельзя даже перевозить, потому что Россия заблокировала порт в Одессе. ООН работает над тем, как эти корабли могут выйти из порта и разблокировать поставки зерна. Мы также ищем другие маршруты для того, чтобы вывезти зерно из Украины на мировые рынки", — сказал Блинкен.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине обязательно закончится за столом переговоров.

Читайте также: