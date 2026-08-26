Климатический коллапс в Европе спровоцировал катастрофический дефицит сахара: как это ударит по Украине

Рекордная засуха привели к потере урожая и падению производства сахара к уровню 1988 года / © pixabay.com

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В этом году европейские производители сахара столкнулись с беспрецедентным кризисом, поскольку из-за длительной летней засухи урожайность свеклы в некоторых регионах обвалилась на 50-60%. Это неизбежно приведет к стремительному росту стоимости сладкой продукции на мировых рынках, которая уже начала реагировать на масштабный дефицит сырья и сокращение запасов.

Об угрозе рекордного падения производства и вынужденных изменениях в промышленных процессах сообщает Tereos.

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Худший урожай с 1988 года

К середине июня погодные условия привели к хорошему урожаю. Посевы прошли успешно, и в начале лета более 50% площадей уже были покрыты растениями. Однако продолжающаяся засуха и волны жары серьезно помешали дальнейшему развитию культур в главных фермерских регионах.

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По последним данным сельскохозяйственных команд, общий урожай упадет более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, а в отдельных зонах потери будут достигать 50-60%. В целом сбор сырья будет на 15% ниже среднего показателя последних пяти сезонов. В результате ожидается, что европейское производство в сезоне 2026/27 годов упадет до рекордно низкого уровня с 1988/89 года.

Как производители спасают остатки сырья

Столкнувшись с такими беспрецедентными условиями, компании вынуждены срочно адаптировать свои промышленные процессы. Для оптимизации экстракции сахара переработчики предпринимают следующие шаги:

Откладывают даты запуска заводов, чтобы собрать свеклу в оптимальное время и хоть немного улучшить урожайность.

Сокращают общую продолжительность производственного сезона в среднем до 100 дней по сравнению со 130 днями прошлого года.

Снижают темпы производства на некоторых заводах, чтобы подстроиться под ухудшившееся качество сырья и успеть переработать весь собранный материал.

Дополнительное внимание будет уделяться поставке жома, которого сейчас критически не хватает для нужд фермеров.

Стремительный рост цен неизбежен

После двух лет значительного снижения цен на европейском рынке сахарная отрасль снова входит в фазу балансировки и удорожания. Ожидаемое сокращение запасов и рекордно низкий урожай оказывают сильное давление на предложение.

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Эта тенденция может выйти за пределы одного текущего сезона, поскольку в последние три года во Франции и всей Европе постоянно сокращались площади под посевы сахарной свеклы. Фермеры имеют мало инструментов и средств для адаптации к стремительным изменениям климата. Сочетание уменьшенных запасов и рост мировых цен обеспечит длительную поддержку для восстановления рынка путем удорожания сахара.

Что происходит с сахаром в Украине

Ситуация в Европе будет оказывать непосредственное влияние и на украинский рынок. Как отмечает Oboz.ua, отечественные аграрии также столкнулись с серьезными вызовами. По данным ассоциации «Укрсахар», в 2026 году в Украине под сахарную свеклу выделили около 162,1 тысяч гектаров. Это на 18% меньше, чем в прошлом году, и является самым низким показателем засеянных площадей от 1991 года.

В то же время, рекордное падение европейского производства почти за 40 лет может существенно повысить спрос на импортируемый сахар в соседних странах. Это открывает для украинских экспортеров новые возможности сбыта, но создает серьезный риск стремительного повышения цен на внутреннем рынке из-за жесткой международной конкуренции за сырье.

Дефицит сахара из-за войны войны

Отечественная сахарная отрасль оказалась под серьезным давлением из-за последствий полномасштабного вторжения, разрушения привычных логистических цепей и стремительного удорожания перевозок. Как предупреждают эксперты, в ближайшее время украинцам грозит дефицит сахара , ведь вынужденное изменение маршрутов экспорта, в частности перевод потоков через румынский порт Констанца, наносит бизнесу значительные дополнительные расходы и ослабляет позиции экспортеров на мировом рынке.

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По прогнозам главы Национальной ассоциации сахарников Украины («Укрсахар») Яны Кавушевской, совокупность военных рисков и логистических проблем может привести к тому, что отрасль недополучит до 200 тысяч тонн продукции. Такое масштабное сокращение производства неизбежно отразится не только на экспортном потенциале, но и на внутреннем рынке, уменьшив запасы перерабатывающих предприятий и создав опасное ценовое давление как для пищевой промышленности, так и для конечных потребителей.

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