Ключевыми причинами падения цен в сентябре стали снижение потребления и выход из ремонтов энергоблоков - эксперт

«Но для нас понятно, что эти факторы, которые мы перечислили, то есть ремонтная кампания, сезонный фактор, они ключевые на сегодня. И плюс понижение потребления обычно. Это ни для кого не секрет, что в сентябре снижается потребление электрической энергии, так же, как, например, в апреле, в мае», — отметил эксперт.

Он напомнил, что "Энергоатом" в этот период активно продавал электроэнергию по двусторонним контрактам, и часть трейдеров рассчитывала на скорый заработок.

«Действительно, «Энергоатом» распродавал свою электроэнергию по двусторонним контрактам от 4800 до 5300, там дифференциал достаточно высок и те, наверное, кто купил за 4800 уже потирали руки, думали: сейчас заработаем. Но, видите ли, не так случилось, как думалось. Это рынок, понимаете, здесь нельзя ставить, это не казино», - подчеркнул Омельченко.

По его словам, падение цен было вполне прогнозируемым, а трейдерам следует больше внимания уделять анализу базовых факторов.

«Здесь никакого бинома Ньютона совершенно нет. И мне кажется, здесь искать какую-то черную кошку в черной комнате, причем там, где ее нет, это занятие совершенно не имеет никакого смысла. Поэтому трейдерам вместо того, чтобы искать эту черную кошку, им надо, на мой взгляд, поработать, сделать разбор полетов и понять основные факторы, влияющие на ценовую политику, более детально анализировать информацию о работе блоков, ремонтной кампании, спросе», — пояснил эксперт.

