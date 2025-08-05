Ко Дню Независимости украинцы получат дополнительную помощь: кто имеет право на выплаты

Новые выплаты ко Дню Независимости / © УНИАН

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Правительство Украины ко Дню Независимости выделило единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан, которая составляет от 450 до 3 100 гривен. Эти выплаты предназначены для ветеранов войны, людей с инвалидностью, семей погибших защитников и других категорий.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Размер выплат

3 100 гривен — для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также для людей с инвалидностью в результате войны I группы.

2 900 гривен — для людей с инвалидностью в результате войны II группы.

2 700 гривен — для людей с инвалидностью в результате войны ІІІ группы.

1 000 гривен — для участников боевых действий (УБД), пострадавших участников Революции Достоинства, а также для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.

650 гривен — для членов семей погибших или умерших участников боевых действий.

450 гривен — для участников войны, бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также для лиц, которых принудительно вывезли на работы, и детей партизан.

Как получить выплату

Пенсионеры получат деньги автоматически в августе вместе с пенсией.

Проходящие службу получат выплаты через свою воинскую часть после подачи заявки в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Другим категориям граждан, не являющихся пенсионерами или военнослужащими, нужно самостоятельно подать заявление.

Заявление можно подать одним из способов:

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Лично, в сервисном центре ПФУ или ЦНАП.

Отправить по почте в адрес территориального органа ПФУ.

Онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ, подписав ее квалифицированной электронной подписью.

Напомним, с 1 августа 2025 года большинство украинских пенсионеров не почувствуют изменений в размере своих ежемесячных выплат. Однако некоторые категории граждан отменят выплаты или их часть. Рассказываем, кому из пенсионеров и каких изменений ожидать в августе.