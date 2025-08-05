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Ко Дню Независимости украинцы получат дополнительную помощь: кто имеет право на выплаты
Украинцы, имеющие особые заслуги, а также ветераны и семьи погибших защитников получат дополнительные выплаты ко Дню Независимости. Размер пособия варьируется от 450 до 3100 гривен.
Правительство Украины ко Дню Независимости выделило единовременную денежную помощь для определенных категорий граждан, которая составляет от 450 до 3 100 гривен. Эти выплаты предназначены для ветеранов войны, людей с инвалидностью, семей погибших защитников и других категорий.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Размер выплат
3 100 гривен — для лиц, имеющих особые заслуги перед Родиной, а также для людей с инвалидностью в результате войны I группы.
2 900 гривен — для людей с инвалидностью в результате войны II группы.
2 700 гривен — для людей с инвалидностью в результате войны ІІІ группы.
1 000 гривен — для участников боевых действий (УБД), пострадавших участников Революции Достоинства, а также для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто.
650 гривен — для членов семей погибших или умерших участников боевых действий.
450 гривен — для участников войны, бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также для лиц, которых принудительно вывезли на работы, и детей партизан.
Как получить выплату
Пенсионеры получат деньги автоматически в августе вместе с пенсией.
Проходящие службу получат выплаты через свою воинскую часть после подачи заявки в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Другим категориям граждан, не являющихся пенсионерами или военнослужащими, нужно самостоятельно подать заявление.
Заявление можно подать одним из способов:
Лично, в сервисном центре ПФУ или ЦНАП.
Отправить по почте в адрес территориального органа ПФУ.
Онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ, подписав ее квалифицированной электронной подписью.
Напомним, с 1 августа 2025 года большинство украинских пенсионеров не почувствуют изменений в размере своих ежемесячных выплат. Однако некоторые категории граждан отменят выплаты или их часть. Рассказываем, кому из пенсионеров и каких изменений ожидать в августе.