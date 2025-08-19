Кофе арабика подорожал до максимума за два месяца: в чем причина

Кофе / © Pixabay

Реклама

Фьючерсы на кофе арабика в Нью-Йорке поднялись до максимума за последние два месяца. Причина — волны холода и легкие заморозки в Бразилии, которые могут негативно повлиять на урожай в крупнейшей стране-производителе.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Аналитик McDougall Global View Майкл МакДугалл отметил, что на рынке растет беспокойство: нынешнее производство кофе в Бразилии может оказаться меньше прогнозируемого. «Речь идет не только о нынешнем урожае. Влияние холодов может сказаться и на сезоне 2026 года, ведь уже сейчас фиксируется ранний стресс для цветущих деревьев», — пояснил он.

Реклама

Самый активный контракт во вторник вырос на 2,6%, продолжив пятидневный рост — самый длинный с апреля. Рыночный подъем подкрепили также более низкие, чем ожидалось, объемы экспорта из Бразилии и сообщения о заморозках в ключевых регионах выращивания — Сул-де-Минас и Серрадо.

Брокер компании Sucden Financial Ltd Гарри Говард отметил, что недавний скачок цен частично связан с закрытием коротких позиций на фоне погодных рисков. В то же время он предупредил: «Ралли может потерять импульс, ведь объемы торгов в последнее время резко сократились».

Согласно оценкам Coffee Trading Academy, в сезоне 2025-2026 годов общий урожай кофе в Бразилии (арабика и робуста) составит около 63,9 млн мешков по 60 кг. Это на 2,1% меньше, чем в прошлом году.

Напомним, ранее мы писали о том, что исследователи из Южного медицинского университета в Гуанчжоу, Китай, выяснили, что употребление кофе может увеличить продолжительность жизни