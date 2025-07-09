Кофе бьет ценовые рекорды: насколько подорожал и когда снижение стоимости

Кофе / © pixabay.com

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Кофе продолжает дорожать. Стоимость популярного сорта арабика только за 2024 год выросла на 70%, а в январе-феврале 2025 — еще на 20%. 10 февраля цена достигла рекордных 4,20 доллара за фунт.

Об этом сообщило издание The Independent.

Всего с начала 2023 года до конца 2024-го цены на арабику взлетели на 190%, а на более дешевую робусту — на 263%.

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В компании Lavazza, которая является одним из крупнейших игроков на мировом кофейном рынке, объясняют: ситуация — результат «идеального шторма». Из-за длительных засух в Бразилии и Вьетнаме упали объемы урожая, а геополитическое напряжение в мире привело к росту цен на транспортировку и задержек с доставками.

Несмотря на все, в компании считают, что худшее уже позади. По словам председателя совета директоров Lavazza Джузеппе Лавацци, в 2024 году потребители в Британии уже почувствовали пик цен, когда кофейные зерна в супермаркетах подорожали на 20%.

«Мы считаем, что рынок достиг пика в начале этого года. Мы надеемся, что цена для потребителя достигла своего пика», — отметил Джузеппе Лавацца.

Ранее мы сообщали о напитках, которыми можно заменить кофе. Они помогут «запустить» пищеварение, очистить организм и зарядиться природной энергией на весь день.

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