Кофе может побить 45-летний максимум: кто и что накручивает цены

Резкий скачок цен на кофе на мировых рынках уже привел к росту стоимости сорта арабика.

Кофе может достичь самой высокой цены с 1980 года из-за неурожая в основных регионах-производителях и уменьшения предложений на торгах.

Об этом пишет издание Bloomberg.

В частности, фьючерсы на сорта арабики, которые предпочитают сети кафе, 4 февраля выросли на 1,6%. Премиальный сорт также поднялся в цене и торгуется чуть менее 4 долларов за фунт после удвоения за прошлый год.

"Дефицит в Бразилии, крупнейшем производителе арабики, продолжает беспокоить трейдеров после того, как рекордные отгрузки в начале сезона означают меньшую доступность сейчас. В понедельник бразильский экспортер Comexim Ltda. заявил, что ожидается снижение производства как арабики, так и более дешевой робусты в стране в 2025/26 сельскохозяйственном году", — пишет издание.

Экономисты говорят, что цены на кофе могут подгонять еще и перекупщики. Также на их рост может оказывать влияние отсутствие сертифицированных запасов у продавцов.

"Запасы на складах, контролируемых биржей, сейчас самые низкие с ноября. Но недавнее увеличение количества кофе, что ожидает сортировки, может несколько уменьшить дефицит предложения на бирже", — отмечают журналисты издания.

Напомним, в ноябре впервые с 1997 года фьючерсы на самый популярный сорт кофе арабика (Arabica) выросли до максимума. Контракты на пике достигли $3,11 за фунт арабики.

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