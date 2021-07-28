Кофе стремительно дорожает из-за заморозков в Бразилии: во сколько украинцам обойдется чашечка арабики

Подорожание цены на бразильский промышленный кофе затронет массмаркет.

Кофе арабика продолжает дорожать на фоне заморозков в Бразилии, которая является одним из его главных поставщиков в мире. После скачка на прошлой неделе на 20% в понедельник, 26 июля, цены выросли еще на 10%.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в настоящее время один фунт (0,45 кг) зерен кофе арабика стоит уже 2,15 долларов США, что является самым высоким показателем с 2014 года.

В бразильском правительстве заявили, что по предварительным подсчетам, заморозки в стране повлияли на урожай кофе на 150-200 тыс. га земли, или на 11% от всей площади, на которой выращивают кофе арабика.

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"Это впервые с 1994 года, когда страна столкнулась с такими заморозками", — заявил один из трейдеров кофе компании I & M Smith.

Колебания цены затронут и украинский рынок. Впрочем подорожание цены на бразильский промышленный кофе затронет массмаркет, но вряд ударит по кофейням, специализирующихся на спешиалити сортах и дорогой арабике, пишет AIN.Business.

"Если мы говорим о коммерческой кофе, то (подорожание — Ред.) конечно повлияет. Его можно будет заметить уже сейчас, ведь производители понимают, что привезя, обжарив и доставив, ты можешь выйти только на те цифры, которые завтра тебе едва хватит только для покупки зеленого кофе. На такое надо реагировать сразу и все это прекрасно осознают после 14 года, когда из-за курса цены стремительно полезли вверх ", — объясняет Виктор Билоущенко, руководитель кофейного проекта Your Coffee Story (YOCO).

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Стоимость кофе напрямую зависит от активности на бирже, в том числе фьючерсов. Весь массовый кофе контролирует большая пятерка компаний, которые напрямую влияют на цены. Стоимость арабики тоже пошла вверх и составляет $4,237 кг.

Одновременно это меньше касается высококлассной арабики, которую закупают обычно напрямую у фермеров и небольших хозяйств.

По словам Билоущенко, цены на зеленый кофе этого урожая вырастут ровно на те же деньги, на которые выросли фьючерсы. Это не касается небольших фермеров с прямыми поставками.

"То есть для арабики высокого уровня это не так критично, но точно значительно потянет цены вверх. А вот все что фасуется для массмаркета, точно вырастет в цене ощутимо", — резюмировал эксперт.

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