Когда дедлайн на получение тысячи Зеленского: Свириденко назвала финальную дату подачи заявок
Осталась неделя, чтобы подать заявку на 1000 гривен — украинцам стоит поторопиться с «Зимняя Поддержка».
Заявку на получение так называемой «тысячи Зеленского» — зимней «Е-поддержки» можно подать до 24 декабря.
Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, более 17 миллионов украинцев уже подали заявку на оформление 1000. В частности, более 3,3 млн заявок подано на детей через «Дію». Выплаты уже получили 13 млн украинцев.
Премьер уточнила, что полученные средства через «Дію» можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.
Срок использования средств по заявкам через Укрпочту расширили до конца февраля 2026 года.
Свириденко напомнила, что на прошлой неделе появилась возможность использования также в продуктовых сетях.
Также украинцам, еще не подавшим заявку на получение тысячи, стоит поторопиться, ведь это сделать можно до 24 декабря.
Напомним, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине.
Премьер Свириденко рассказала, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского» по состоянию на 1 декабря и на что тратят.
Кроме того, 6500 грн. могут получить уязвимые категории граждан.