Когда дедлайн на получение тысячи Зеленского: Свириденко назвала финальную дату подачи заявок

Выплаты уже получили 13 млн. украинцев, заявки принимают до 24 декабря. / © ТСН.ua

Заявку на получение так называемой «тысячи Зеленского» — зимней «Е-поддержки» можно подать до 24 декабря.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, более 17 миллионов украинцев уже подали заявку на оформление 1000. В частности, более 3,3 млн заявок подано на детей через «Дію». Выплаты уже получили 13 млн украинцев.

Премьер уточнила, что полученные средства через «Дію» можно использовать до конца июня следующего года: на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, продуктов украинского производства (кроме подакцизных), книг, а также на благотворительные взносы или почтовые услуги.

Срок использования средств по заявкам через Укрпочту расширили до конца февраля 2026 года.

Свириденко напомнила, что на прошлой неделе появилась возможность использования также в продуктовых сетях.

Также украинцам, еще не подавшим заявку на получение тысячи, стоит поторопиться, ведь это сделать можно до 24 декабря.

Напомним, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине.

Премьер Свириденко рассказала, сколько украинцев получили «тысячу Зеленского» по состоянию на 1 декабря и на что тратят.

Кроме того, 6500 грн. могут получить уязвимые категории граждан.