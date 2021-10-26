Когда "Газпром" может начать поставки газа в Европу через "Северный поток -2": в "Оператор ГТС" объяснили

По европейскому законодательству нужно пройти сертификацию оператора ГТС — швейцарской компании Nord Stream AG.
Россия заявила, что заполнила газом первую нить "Северного потока-2". Технически и фактически "Газпром" уже может начать поставки газа в Европу по этому маршруту.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.
"Да, они заполнили систему техническим газом и она готова к эксплуатации. Но по европейскому законодательству нужно пройти сертификацию оператора ГТС — швейцарской компании Nord Stream AG", — отметил он.
Но, по словам Макогона, эта сертификация не соответствует европейским правилам и нормам, потому что компания планирует сертифицироваться по модели ITO. Проще говоря, это означает, что компания может остаться в собственности "Газпрома". То есть, Nord Stream AG – это дочерняя компания "Газпрома".
"С нашей и точки зрения Еврокомиссии – это невозможно, потому что европейское законодательство требует, чтобы компания, отвечающая за транспортировку газа, не зависела от компании, добывающей или продающей этот газ. В Украине мы это сделали. У нас есть компания Оператор ГТС Украины, которая уже отделена от "Нафтогаза", другие занимаются добычей и продажей. То есть мы сделали так называемый анбандлинг", — подчеркнул гендиректор.
Кроме того, по словам Макогона, такой же анбандлинг европейское законодательство требует от компании Nord Stream AG, что они и должны сделать. Такое отделение должно гарантировать, во-первых, независимость в принятии решений, во-вторых, свободный доступ третьих сторон к использованию этого газопровода. То есть это означает, что не только "Газпром" должен иметь право транспортировать газ через этот поток.
"Также должен быть введен прозрачный тариф на использование этих мощностей. Ну, и самое главное, эта компания не должна быть подчинена "Газпрому". Это должна быть независимая компания", — резюмировал он.
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