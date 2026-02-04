ТСН в социальных сетях

Когда квартира пустует, а владелец за границей или в ВСУ: какие платежи обязательны

Из-за этого тысячи украинских квартир остаются пустыми, но платежки за коммунальные услуги поступают.

Наталия Магдык
В Украине тысячи квартирсейчас остаются пустыми из-за войны. Их владельцы выехали за границу, служат в ВСУ, находятся на оккупированных территориях или потеряли жилье из-за боевых действий. В то же время счета за коммунальные услуги продолжают поступать. Разбираемся, какие платежи обязательны даже для пустого жилья, а за что можно не платить, и что нужно документально подтвердить.

Об этом пишет издание На пенсии.

Счетчики: передаете показатели — не платите

Если в квартире установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, оплата производится по фактическим показателям. Когда квартира пустая, потребление равно нулю, и за эти услуги платить не нужно. Главное — ежемесячно передавать поставщикам нулевые показатели, иначе начисления будут проводить по средним нормам потребления.

Без счетчиков: оформляем акт непроживания: оформляем акт непроживания

Если счетчиков нет, закон «О жилищно-коммунальных услугах» позволяет перерасчет платежей, если квартира не использовалась более 30 дней. Для этого нужно:

  • Подать заявление в ОСМД или управляющего.

  • Получить акт о непроживании.

  • Предоставить подтверждение отсутствия в квартире (загранпаспорт, билеты, справки ВПЛ или военной службы).

  • Заявление можно подать через «Дію», по электронной почте, заказным письмом или через доверенное лицо с нотариальной доверенностью.

После этого поставщики коммунальных услуг уменьшат или приостановят начисления за отсутствующее потребление. Рекомендуется обновлять документы каждые 3-6 месяцев.

Платежи, которые остаются обязательными

  • Даже если квартира пустая, некоторые коммунальные платежи остаются неизменными:

  • Содержание дома и придомовой территории — уборка, ремонты, обслуживание сетей.

  • Централизованное отопление — расчет осуществляется по площади жилья или по показаниям общедомового счетчика.

  • Абонентская плата за услуги (например, за пользование сетью или сервисами), которая начисляется независимо от факта проживания.

Квартира в аренде

Если жилье сдается в аренду, ответственность за оплату коммунальных услуг возлагается на того, кто фактически пользуется услугами, при условии заключенного письменного договора.

В договоре следует отметить

  • порядок оплаты коммунальных услуг;

  • передачу показателей счетчиков;

  • последствия неуплаты и ответственность арендатора.

  • Без договора оплата все равно остается на владельце квартиры.

  • Неуплата коммунальных услуг

Несвоевременная оплата приводит к

  • начисление пени 0,01% за день просрочки;

  • возможности обращения в исполнительную службу;

  • ареста банковских счетов;

  • блокировки продажи квартиры, если долг превышает 20 прожиточных минимумов.

Если жилье повреждено или на оккупированной территории

Разрушенное жилье — начисление платежей можно приостановить, подав акты обследования и доказательства разрушения.

Оккупированные территории — для приостановления начислений необходимо предоставить справки ВПЛ или другие официальные подтверждения отсутствия в квартире.

Если поставщики не имеют информации о разрушениях или показатели счетчиков не передаются — платежи начисляются по средним нормам потребления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине за последний год тарифы на коммунальные услуги претерпели изменения. И рассказывали, что в Киеве владельцы квартиры задолжали 730 000 грн за коммунальные услуги.

