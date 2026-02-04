- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 64
- Время на прочтение
- 3 мин
Когда квартира пустует, а владелец за границей или в ВСУ: какие платежи обязательны
Из-за этого тысячи украинских квартир остаются пустыми, но платежки за коммунальные услуги поступают.
В Украине тысячи квартирсейчас остаются пустыми из-за войны. Их владельцы выехали за границу, служат в ВСУ, находятся на оккупированных территориях или потеряли жилье из-за боевых действий. В то же время счета за коммунальные услуги продолжают поступать. Разбираемся, какие платежи обязательны даже для пустого жилья, а за что можно не платить, и что нужно документально подтвердить.
Об этом пишет издание На пенсии.
Счетчики: передаете показатели — не платите
Если в квартире установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, оплата производится по фактическим показателям. Когда квартира пустая, потребление равно нулю, и за эти услуги платить не нужно. Главное — ежемесячно передавать поставщикам нулевые показатели, иначе начисления будут проводить по средним нормам потребления.
Без счетчиков: оформляем акт непроживания: оформляем акт непроживания
Если счетчиков нет, закон «О жилищно-коммунальных услугах» позволяет перерасчет платежей, если квартира не использовалась более 30 дней. Для этого нужно:
Подать заявление в ОСМД или управляющего.
Получить акт о непроживании.
Предоставить подтверждение отсутствия в квартире (загранпаспорт, билеты, справки ВПЛ или военной службы).
Заявление можно подать через «Дію», по электронной почте, заказным письмом или через доверенное лицо с нотариальной доверенностью.
После этого поставщики коммунальных услуг уменьшат или приостановят начисления за отсутствующее потребление. Рекомендуется обновлять документы каждые 3-6 месяцев.
Платежи, которые остаются обязательными
Даже если квартира пустая, некоторые коммунальные платежи остаются неизменными:
Содержание дома и придомовой территории — уборка, ремонты, обслуживание сетей.
Централизованное отопление — расчет осуществляется по площади жилья или по показаниям общедомового счетчика.
Абонентская плата за услуги (например, за пользование сетью или сервисами), которая начисляется независимо от факта проживания.
Квартира в аренде
Если жилье сдается в аренду, ответственность за оплату коммунальных услуг возлагается на того, кто фактически пользуется услугами, при условии заключенного письменного договора.
В договоре следует отметить
порядок оплаты коммунальных услуг;
передачу показателей счетчиков;
последствия неуплаты и ответственность арендатора.
Без договора оплата все равно остается на владельце квартиры.
Неуплата коммунальных услуг
Несвоевременная оплата приводит к
начисление пени 0,01% за день просрочки;
возможности обращения в исполнительную службу;
ареста банковских счетов;
блокировки продажи квартиры, если долг превышает 20 прожиточных минимумов.
Если жилье повреждено или на оккупированной территории
Разрушенное жилье — начисление платежей можно приостановить, подав акты обследования и доказательства разрушения.
Оккупированные территории — для приостановления начислений необходимо предоставить справки ВПЛ или другие официальные подтверждения отсутствия в квартире.
Если поставщики не имеют информации о разрушениях или показатели счетчиков не передаются — платежи начисляются по средним нормам потребления.
