Когда квартира пустует, а владелец за границей или в ВСУ: какие платежи обязательны

В Украине тысячи квартирсейчас остаются пустыми из-за войны. Их владельцы выехали за границу, служат в ВСУ, находятся на оккупированных территориях или потеряли жилье из-за боевых действий. В то же время счета за коммунальные услуги продолжают поступать. Разбираемся, какие платежи обязательны даже для пустого жилья, а за что можно не платить, и что нужно документально подтвердить.

Об этом пишет издание На пенсии.

Счетчики: передаете показатели — не платите

Если в квартире установлены счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, оплата производится по фактическим показателям. Когда квартира пустая, потребление равно нулю, и за эти услуги платить не нужно. Главное — ежемесячно передавать поставщикам нулевые показатели, иначе начисления будут проводить по средним нормам потребления.

Без счетчиков: оформляем акт непроживания: оформляем акт непроживания

Если счетчиков нет, закон «О жилищно-коммунальных услугах» позволяет перерасчет платежей, если квартира не использовалась более 30 дней. Для этого нужно:

Подать заявление в ОСМД или управляющего.

Получить акт о непроживании.

Предоставить подтверждение отсутствия в квартире (загранпаспорт, билеты, справки ВПЛ или военной службы).

Заявление можно подать через «Дію», по электронной почте, заказным письмом или через доверенное лицо с нотариальной доверенностью.

После этого поставщики коммунальных услуг уменьшат или приостановят начисления за отсутствующее потребление. Рекомендуется обновлять документы каждые 3-6 месяцев.

Платежи, которые остаются обязательными

Даже если квартира пустая, некоторые коммунальные платежи остаются неизменными:

Содержание дома и придомовой территории — уборка, ремонты, обслуживание сетей.

Централизованное отопление — расчет осуществляется по площади жилья или по показаниям общедомового счетчика.

Абонентская плата за услуги (например, за пользование сетью или сервисами), которая начисляется независимо от факта проживания.

Квартира в аренде

Если жилье сдается в аренду, ответственность за оплату коммунальных услуг возлагается на того, кто фактически пользуется услугами, при условии заключенного письменного договора.

В договоре следует отметить

порядок оплаты коммунальных услуг;

передачу показателей счетчиков;

последствия неуплаты и ответственность арендатора.

Без договора оплата все равно остается на владельце квартиры.

Неуплата коммунальных услуг

Несвоевременная оплата приводит к

начисление пени 0,01% за день просрочки;

возможности обращения в исполнительную службу;

ареста банковских счетов;

блокировки продажи квартиры, если долг превышает 20 прожиточных минимумов.

Если жилье повреждено или на оккупированной территории

Разрушенное жилье — начисление платежей можно приостановить, подав акты обследования и доказательства разрушения.

Оккупированные территории — для приостановления начислений необходимо предоставить справки ВПЛ или другие официальные подтверждения отсутствия в квартире.

Если поставщики не имеют информации о разрушениях или показатели счетчиков не передаются — платежи начисляются по средним нормам потребления.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине за последний год тарифы на коммунальные услуги претерпели изменения. И рассказывали, что в Киеве владельцы квартиры задолжали 730 000 грн за коммунальные услуги.