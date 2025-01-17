Когда могут вырасти цены на электроэнергию: министр энергетики дал исчерпывающий ответ

Будут оставаться действующими тарифы и на газ и его распределение.

Тариф на электроэнергию, установленный в Украине, будет действовать в течение текущего отопительного сезона. У правительства нет планов по его увеличению.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко во время "Часа вопросов к правительству" 17 января.

"Тот тариф, который есть, дает возможность финансово сбалансировать рынок. Поэтому планов поднятия тарифа на сегодняшний день не существует", — заверил министр.

По его словам, пока предпосылок для роста стоимости электроэнергии нет. Единственное условие, которое может резко изменить ситуацию, – это российские обстрелы, говорит министр.

"Разве что уровень разрушений будет таков, что просто они уже физически не смогут удерживать. Например, "Укрэнерго" – тарифная организация, все восстановление делает за собственные средства. Поэтому это должно быть уже такое глобальное разрушение, чтобы поднять этот вопрос", — заметил Галущенко.

Глава Минэнерго также подтвердил, что будут оставаться в силе тарифы и на газ и его распределение.

Как сообщалось, некоторые пенсионеры смогут не платить за коммунальные услуги. Речь идет о жителях сельской местности, которые до выхода на пенсию работали в сферах культуры, медицины или образования и продолжают проживать в сельской местности.

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