Когда можно не платить за распределение газа: украинцам объяснили правила

Плату за распределение газа начисляют даже без потребления, но есть исключения.

Украинцам назвали условия, при которых можно не платить за доставку газа / © pexels.com

Плата за распределение природного газа обязательна для большинства потребителей в Украине, даже если они фактически не пользуются газом или временно не проживают в своем жилье. В то же время существуют два случая, когда этот платеж может быть отменен.

Об этом говорится в материале napensii со ссылкой на компанию «Газсети».

Нужно ли платить, если газ не потреблялся

Как объясняют в компании «Газсети», плата за распределение газа касается не самого потребления топлива, а обслуживания газовой инфраструктуры. Речь идет о поддержке в рабочем состоянии трубопроводов, ремонте сетей и обеспечении их безопасной работы.

Именно поэтому платеж начисляется всем владельцам домов и квартир, подключенных к газораспределительной системе, даже если в доме никто не живет.

В компании отмечают, что иногда распространяется информация о возможности не платить за доставку газа из-за отсутствия жильцов в квартире или доме. Однако это не соответствует действительности, ведь сети вокруг жилья продолжают работать.

Когда за распределение газа можно не платить

В то же время, законодательством предусмотрены два случая, когда начисление за распределение природного газа прекращается.

Первый — повреждение жилья в результате обстрелов или аварий, из-за чего газоснабжение прекращают из соображений безопасности. В таком случае начисления останавливают с месяца, наступающего после официальной фиксации повреждений.

Второй — расторжение договора на распределение газа и механическое отсоединение дома или квартиры от газораспределительной сети.

Как формируется тариф на газ

Напомним, стоимость услуги по распределению природного газа отличается в зависимости от региона. Тариф определяется на основе объема потребления газа за предыдущий газовый год, который длится с 1 октября по 30 сентября.

Ежемесячный платеж рассчитывается как одна двенадцатая часть годовой заказанной мощности объекта, умноженная на тариф, установленный Национальной комиссией, регулирующей сферу энергетики и коммунальных услуг для конкретного оператора газораспределительной сети.

