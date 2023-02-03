Когда начнется восстановление экономики Украины: в НБУ дали неутешительный прогноз

Экономика Украины начнет восстанавливаться в 2024 году.
Полноценное восстановление экономики Украины ожидается в последующие годы. По прогнозам НБУ, в 2024 году экономика вырастет на 4,1%, а в 2025 году – еще на 6,4%. Экономическая активность в Украине в 2023 году будет оставаться слабой, а реальный ВВП вырастет всего на 0,3%. Еще в октябре НБУ прогнозировал рост на 4,0%.
Об этом говорится в отчете регулятора.
Ухудшение прогноза по сравнению с октябрьскими оценками обусловлено, прежде всего, последствиями энергетического террора, а также пересмотром основного предположения. Базовый сценарий нового макропрогноза предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности только с начала 2024 года, тогда как ранее ожидалось снижение с середины 2023 года.
Как отметили в НБУ, из-за обстрелов энергетической инфраструктуры, масштабности разрушений и нехватки оборудования для ремонта влияние дефицита электроэнергии на экономическую деятельность будет сохраняться не только в текущем году, но и в следующем.
"Но базовый сценарий прогноза предполагает отсутствие новых критических повреждений от обстрелов, а также успешную работу правительства по привлечению международной помощи для энергетического сектора и интенсивное восстановление или замену пострадавшей инфраструктуры", — говорится в сообщении НБУ.
Напомним, в НБУ прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с электроэнергией.
Согласно расчетам правительства, государственные доходы 2023 года будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на 2023 год заложен рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.
В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.
В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.
ПРОГНОЗ МВФ: в 2023 году ожидается стабилизация экономики Украины
В МВФ считают, что "мощным дестабилизатором" экономики является российская агрессия против Украины. Для самой Украины цена российского вторжения огромна, но его последствия простираются далеко за пределы страны.
"Помимо бессмысленного разрушения жизней и средств для жизни она (российская агрессия) обусловила острый энергетический кризис в Европе, который приводит к резкому росту цен и замедляет экономическую активность", — говорится в докладе МВФ.
Масштабные повреждения инфраструктуры, а в последнее время энергетической, негативно влияют на экономическую ситуацию.
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