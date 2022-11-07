Когда пенсионерам перечислят выплаты и какие сроки введения накопительной пенсии: ответ Минсоцполитики

В Украине индексация пенсий запланирована на март 2023 года, а введение обязательного накопительного уровня пенсионной системы — после окончания войны.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович во время телемарафона.

Жолнович заверила, что для перерасчета пенсий в ПФУ есть средства, дефицита нет. По ее словам, все пенсии выплачиваются в срок.

"И мы убеждены, что именно так будет в следующем году. И мы планируем уверенно индексацию пенсий на уровень инфляции. То есть пенсионеры уже с марта смогут почувствовать рост или по крайней мере выравнивание на уровень инфляции своих пенсий", — сказала она.

Относительно введения накопительной пенсии Жолнович уточнила, что ее планируется ввести до завершения войны.

"Я очень надеюсь, что до завершения войны мы проработаем накопительную пенсионную систему. И эти люди, которым по 35 лет, смогут еще дополнительно накапливать на персональные счета уже получать очень хорошее, достойное, как в Европе или в мире, пенсионное обеспечение", – добавила она.

Напомним, за первые шесть месяцев 2022 средняя пенсия в Украине выросла на 17% в гривневом и на 10% в долларовом эквиваленте. Но часть пенсионеров все еще получают менее 3000 гривен пенсии.

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