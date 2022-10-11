В Министерстве аграрной политики рассказали, когда подешевеют яйца

Цена на яйца в Украине с лета растет очень быстро, стоимость десятка яиц доходит до 65 грн. Будет ли дальше расти стоимость яиц или нет — читайте в материале ТСН.ua

В начале полномасштабного вторжения России стоимость яиц в Украине составляла около 33 – 35 грн. Летом цена на яйца значительно снизилась, в августе начала расти – средняя цена на яйца составляла 26 -28 грн за десяток, в сентябре уже – 40 грн.

На стоимость яиц влияют следующие факторы:

В первую очередь сезонные, летом куры несутся лучше и обычно количество продукции увеличивается, осенью и зимой — наоборот.

Из-за войны в Украине и боевых действий, временной оккупации некоторых территорий прекратили свою деятельность или сократили производство многие предприятия. По подсчетам ученых Института аграрной экономики, это сокращение достигает 30%. Кроме того, в условиях войны растет себестоимость продукта — подорожали такие составляющие производства яиц, как корма, электричество, горюче-смазочные материалы и т.д.

В Министерстве аграрной политики прогнозируют, когда яйца подешевеют.

Когда упадут цены на яйца

По словам первого заместителя Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого уже в конце октября — начале ноября цена на яйца начнет уменьшаться, а в конце октября стоимость яиц выйдет на довоенный уровень.

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