Когда покупать доллар и евро: финансист назвал лучшие дни недели и месяца

Обмен валют / © Associated Press

Курс доллара и евро в Украине постоянно меняется, поэтому, чтобы выгодно приобрести валюту, нужно знать, когда рынок самый благоприятный.

Финансист Богдан Яремчик в комментарии «Радио Трек» объяснил, когда нужно покупать валюту.

Лучше покупать валюту:

В середине недели — в среду или четверг.

В эти дни рынок уже активен, но еще стабилен. В отличие от понедельника и вторника, когда рынок только «разгоняется», или пятницы, когда возможны резкие колебания из-за спекуляций перед выходными.

В середине месяца — с 10 по 20 число.

Это период, когда спрос на валюту снижается, ведь основные выплаты и расчеты уже произведены. В начале и конце месяца спрос растет, что давит на курс.

Итак, выгоднее всего покупать валюту — в середине недели и в середине месяца.

