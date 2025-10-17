ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
639
Время на прочтение
1 мин

Когда покупать доллар и евро: финансист назвал лучшие дни недели и месяца

Эксперт объяснил, когда курс доллара и евро самый выгодный.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Обмен валют

Обмен валют / © Associated Press

Курс доллара и евро в Украине постоянно меняется, поэтому, чтобы выгодно приобрести валюту, нужно знать, когда рынок самый благоприятный.

Финансист Богдан Яремчик в комментарии «Радио Трек» объяснил, когда нужно покупать валюту.

Лучше покупать валюту:

  • В середине недели — в среду или четверг.

В эти дни рынок уже активен, но еще стабилен. В отличие от понедельника и вторника, когда рынок только «разгоняется», или пятницы, когда возможны резкие колебания из-за спекуляций перед выходными.

  • В середине месяца — с 10 по 20 число.

Это период, когда спрос на валюту снижается, ведь основные выплаты и расчеты уже произведены. В начале и конце месяца спрос растет, что давит на курс.

Итак, выгоднее всего покупать валюту — в середине недели и в середине месяца.

Напомним, ранее известный банкир объяснил, возможен ли резкий скачок курса валют в Украине, и сделал прогноз до конца октября.

Дата публикации
Количество просмотров
639
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie