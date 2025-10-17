- Дата публикации
-
Деньги
- Деньги
- Количество просмотров
- 639
- Время на прочтение
- 1 мин
Когда покупать доллар и евро: финансист назвал лучшие дни недели и месяца
Эксперт объяснил, когда курс доллара и евро самый выгодный.
Курс доллара и евро в Украине постоянно меняется, поэтому, чтобы выгодно приобрести валюту, нужно знать, когда рынок самый благоприятный.
Финансист Богдан Яремчик в комментарии «Радио Трек» объяснил, когда нужно покупать валюту.
Лучше покупать валюту:
В середине недели — в среду или четверг.
В эти дни рынок уже активен, но еще стабилен. В отличие от понедельника и вторника, когда рынок только «разгоняется», или пятницы, когда возможны резкие колебания из-за спекуляций перед выходными.
В середине месяца — с 10 по 20 число.
Это период, когда спрос на валюту снижается, ведь основные выплаты и расчеты уже произведены. В начале и конце месяца спрос растет, что давит на курс.
Итак, выгоднее всего покупать валюту — в середине недели и в середине месяца.
