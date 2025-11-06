- Дата публикации
Когда поступят выплаты за август в программе "Национальный кэшбек" - ответ Минэкономики
Выплаты по программе "Национальный кэшбек" задержались по техническим причинам, но все участники получат деньги уже на следующей неделе.
Программа "Национальный кэшбек" продолжает работать, а все выплаты за август украинцы получат в течение следующей недели.
Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев, передает Interfax.
"Выплата кэшбека за август состоится в полном объеме. Завершаются финальные процедуры перед ее запуском", – отметил Соболев.
По словам министра, задержка возникла из-за технических процедур согласования и большего, чем ожидалось, количества участников программы.
"Выплата за август является самой большой за все время деятельности программы. Далее начнутся выплаты за сентябрь", - добавил он.
Соболев подчеркнул, что "Национальный кэшбек" - это эффективный государственный инструмент поддержки украинского производителя, который уже показал свою результативность.
"Есть много запросов на продление и расширение программы на другие виды продукции от самих производителей", - сказал глава Минэкономики.
Министр поблагодарил украинцев, участвующих в программе:
"Каждая покупка украинского товара – это вклад в стабильность экономики. Именно благодаря вашему участию программа продолжает работать".
