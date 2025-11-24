ТСН в социальных сетях

Когда прекратят выплаты "Национального кэшбека": стала известна точная дата

Начисление кэшбека получателям в следующем году прекращается с 1 мая.

Национальный кэшбек

Выплаты «Национального кэшбека» прекратят 1 мая 2026 года.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров №1510.

Согласно тексту документа, перечисление начисленного кэшбека за декабрь 2025 будет осуществляться в феврале 2026 при наличии бюджетных средств.

Если бюджетных средств не хватит, то начисление кэшбека получателям прекращается, начиная с 1 января 2026 года, а перечисление получателю начисленного кэшбека за декабрь 2025 года не осуществляется.

Также отмечается, что начисление кэшбека получателям в следующем году прекращается с 1 мая.

Напомним, 15 ноября в Украине стартовала президентская программа помощи украинцам, которая предусматривает единовременную выплату 1000 грн всем гражданам, официально проживающим в Украине, включая детей. «Тысячу Зеленского» можно потратить на два целевых направления: благотворительную помощь, связанную с поддержкой Сил обороны и восстановлением Украины, или же на оплату украинских товаров и услуг.

