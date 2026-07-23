Когда приватизированная квартира не делится во время развода: решение суда

Жилье / © pixabay.com

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Квартира, приватизированная во время брака, не всегда считается общей собственностью супругов. Верховный Суд разъяснил, в каких случаях один из супругов может лишиться права на долю жилья и какие обстоятельства имеют решающее значение.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета».

Верховный Суд подчеркнул, что сам факт приватизации квартиры во время брака не означает автоматического возникновения совместной собственности.

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Суд обратил внимание, что жилье, приватизированное одним из супругов, признавалось общей собственностью только в период с 8 февраля 2011 года по 12 июня 2012 года включительно. Во все остальные периоды квартира принадлежит только лицу, которое участвовало в приватизации и имело на это законное право.

Верховный Суд отметил, что право на приватизацию имеют граждане, которые на момент приватизации постоянно проживали и зарегистрированы в квартире. Добровольное снятие с регистрации и фактическое непроживание в жилище к моменту приватизации означает утрату права участвовать в этом процессе.

В чем заключался спор

Истец требовал признать недействительными документы о приватизации квартиры и просил признать его право на долю жилья.

Он объяснял, что состоял в браке с ответчицей с 1995 по 2021 год. Ордер на квартиру семья получила в 2004 году, однако в ноябре 2006 мужчина добровольно снялся с регистрации.

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Уже в декабре 2006 года квартира была приватизирована на жену и малолетнюю дочь. Истец утверждал, что об оформлении права собственности только на них узнал гораздо позже.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, а Верховный Суд согласился с их выводами. Суд установил, что к моменту приватизации мужчина уже не был зарегистрирован в квартире, поэтому потерял право на участие в приватизации.

Кроме того, в 2007 году он лично дал нотариально удостоверенное согласие на продажу квартиры как законный представитель своей малолетней дочери. Это, по мнению суда, свидетельствует о том, что он знал о составе собственников жилья.

На что обратить внимание владельцам жилья

Постановление Верховного Суда подтвердило, что при разрешении споров по приватизированному жилью суды учитывают не только факт пребывания в браке, но и:

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дату приватизации квартиры;

действующее на тот момент законодательство;

регистрацию места жительства;

фактическое проживание в квартире;

участие человека в процедуре приватизации.

Именно совокупность этих обстоятельств определяет, может ли квартира считаться общей совместной собственностью супругов, или принадлежит исключительно лицу, оформившему ее в собственность.

Напомним, в Украине инициировали изменения в законодательство по защите женщин, которые после развода с военнослужащими самостоятельно воспитывают общих малолетних детей. Петиция предлагает предоставить им право на жилищные гарантии, компенсации, пребывание на квартирном учете и приоритетную защиту интересов детей. Авторы отмечают, что расторжение брака не должно лишать детей социальной защиты.

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