Когда снизятся цены на нефть: министр финансов США сделал прогноз

Министр финансов США Скотт Бессент / © Associated Press

Реклама

Министр финансов США Скотт Бессент заверил, что цены на нефть начнут снижаться через три месяца.

Об этом он сказал в комментарии Fox News.

По его словам, в ближайшее время мировые цены на нефть начнут снижение, чему будет способствовать выход Объединенных Арабских Эмиратов из состава ОПЕК. После этого ОАЭ, вероятно, существенно увеличит объемы добычи.

Реклама

Кроме того, Бессент предположил, что в ближайшее время на рынок снова будет поступать нефть, которая застряла на Ближнем Востоке из-за блокады Ормузского пролива.

«Сотни нефтяных танкеров ждут в заливе возможности выйти. США блокируют только иранские суда, и я не удивлюсь, если мы увидим, как все больше этих кораблей выходят в море», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Объединенные Арабские Эмираты официально заявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, что стало неожиданным ударом по нефтяному альянсу. Решение приняли на фоне войны с Ираном и кризиса в Ормузском проливе.

Напомним, Министерство обороны США заявило, что Иран понес значительные финансовые потери из-за американской морской блокады. По оценкам Пентагона, речь идет примерно о 5 миллиардах долларов недополученных доходов от экспорта нефти.

Реклама

Новости партнеров