Когда состоится первая выплата "Национального кешбэка": в Минэкономики назвали сроки

В период с 22 по 31 октября украинцы получат первую выплату "Национального кешбэка". В общей сложности государство оплатит 37,2 млн грн на счета более 646 тысяч украинцев, накопленных за покупку товаров отечественного производства в сентябре.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Кешбэк в размере 10% стоимости начисляется за покупку товаров украинских производителей, участвующих в программе. Максимальная сумма выплат составляет 3000 грн в месяц.

Средства, полученные по программе "Национальный кешбэк", можно будет потратить на услуги — коммунальные, медицинские, транспорт и другие. Или задонатить ВСУ, или приобрести военные облигации.

"Кешбэк является формой финансовой поддержки граждан от государства. Потратить эти средства можно в частности на коммунальные услуги. Это особенно актуальный вопрос в период отопительного сезона. Кроме того, эти средства можно потратить на благотворительность, задонатить на ВСУ, приобрести военные облигации или потратить на другие услуги. Для нас очень важно, чтобы украинцы выбирали украинское. Ожидаем, что такие дополнительные преимущества будут не только социальной поддержкой, но и стимулируют развитие украинских производителей", – отметила министерша экономики Юлия Свириденко.

В Минэкономики уточнили, что средства будут начислены тем гражданам, которые в сентябре потратили на покупку украинских товаров более 20 гривен. В сентябре таких потребителей оказалось 646378.

Условия выплаты "Национального кешбэка"

Чтобы получить выплаты по программе "Национальный кешбэк", украинцы должны активировать карту для выплат в "Дїї". Кто сделал это, получит накопленный за сентябрь кешбэк в октябре.

"Кто не активировал в действии свою карту для выплат, а таких потребителей более 300 тыс. по состоянию на конец сентября, должен это сделать. Средства никуда не исчезнут, будут выплачены в ноябре", – пояснили в ведомстве.

Налогообложение "Национального кешбэка"

Верховная Рада приняла закон, согласно которому доход, полученный в рамках программы "Национальный кешбэк", не подлежит налогообложению.

Выплата кешбэка производится ежемесячно после 20 числа. Выплаты будут поступать за предыдущий месяц. То есть в конце октября потребители получат кешбэк за сентябрь, в конце ноября – за октябрь.

Как стать участником программы "Национальный кешбэк"

Чтобы получать кешбэк от государства необходимо:

Подать заявку через сайт или мобильное приложение участвующего в программе банка или обратиться в отделение. К программе присоединились следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Сбербанк, Аккордбанк и Банк Кредит Днепр. Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы. Открыть физическую или виртуальную карточку, куда будет начисляться кешбэк. В "Дії" в разделе Сервисы выбрать карту "Национальный кешбэк" для выплат.

Напомним, программу "Национальный кешбэк", которая предусматривает возврат части денег за покупку произведенных в Украине товаров и услуг, ранее анонсировал президент Владимир Зеленский на презентации программы "Сделано в Украине" зимой 2024 года.

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