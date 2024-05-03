Когда Украина получит замороженные активы РФ: в ЕС назвали возможные сроки, но есть нюанс

Украина может получить пользу от замороженных в Европе российских активов уже в этом году, но обо всех 300 миллиардах долларов пока речь не идет.

Об этом сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова в эксклюзивном интервью для телеканала "1+1".

"Я очень надеюсь, что в этом году мы сможем предоставить Украине заработанные проценты. То есть не саму сумму, а то, что эти деньги зарабатывают. Это около 3 миллиардов, такая оценка сейчас. Уже поступают предложения по этому поводу и страны-члены ЕС это обсуждают", — рассказала посол.

Она добавила, что уже сделаны определенные шаги в этом направлении.

По мнению Катарины Матерновой, Украина сможет получить эти заработанные проценты уже к концу 2024 года.

Напомним, глава Национального банка Украины Андрей Пышный рассказал, хватит ли замороженных активов РФ для компенсации ущерба, нанесенного войной

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