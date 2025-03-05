Когда украинцы получат кешбэк за декабрь и январь: ответ Минэкономики

Украинцы, участвующие в программе Национального Кешбэка, до сих пор не получили выплаты за декабрь и январь.

В Министерстве экономики объяснили причину задержки и заверили, что средства будут выплачены в полном объеме.

В общей сложности 3,4 миллиона украинцев должны получить 714 миллионов гривен кешбэка. Хотя обычно выплаты поступают в 20-х числах месяца, на этот раз процесс задержался из-за операционных нюансов.

В правительстве уже выделили необходимые средства, однако их зачисление требует немного больше времени, чем ожидалось.

Точной даты выплат пока нет, но в Минэкономики обещают сообщить ее в ближайшее время. Следить за обновлениями можно на официальном сайте программы.

В ведомстве поблагодарили всех, кто поддерживает отечественного производителя, и заверили, что делают все возможное, чтобы средства поступили как можно быстрее.

Напомним, что Национальный кешбэк в размере 10% начисляется за покупки украинских товаров, соответствующих списку в магазинах-участниках программы. Кешбэк поступает на специальную карту, с которой нельзя снять наличные деньги, а потратить средства можно на коммунальные услуги, медицинские, транспортные, страхование и другие услуги, а также на благотворительность или поддержку ВСУ.