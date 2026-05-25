Когда украинский картофель станет дешевле импортного — эксперт рассказал, что будет с ценами на продукт

Молодой картофель / © unsplash.com

Реклама

Украинский молодой картофель в конце мая стоит почти вдвое дороже импортного, однако по качеству значительно превосходит зарубежную продукцию.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга.

По словам эксперта, импортный картофель, ныне представленный на украинском рынке, не всегда соответствует классическому понятию «молодой».

Реклама

«Молодой картофель — это тот, который потребляют в течение недели после выкопки, когда кожура еще легко снимается. Если же ее транспортируют к нам около месяца, кожура становится более плотной, и это уже не совсем молодой продукт», — объяснил Фурдига.

Он отметил, что уже в июне украинский картофель нового урожая может стать дешевле импортного.

«Азербайджан предлагает картошку по 50–60 грн за килограмм. Украинский сейчас стоит 100–130 грн, ведь это преимущественно тепличная продукция. В середине июня ожидается полевой картофель, который будет дешевле», — сказал эксперт.

По его словам, ранний картофель поступает в Украину из Азербайджана, Узбекистана и других стран Средней Азии, где сезон сбора урожая начинается раньше.

Реклама

«Это сезонное явление. У них природные условия позволяют выращивать картофель раньше, поэтому он временно дешевле даже с учетом логистики. Украинцы все же ждут местного картофеля, потому что он более качественный — фактически идет с поля к столу», — добавил Фурдыга.

Цены на продукты в Украине — что известно

Раньше говорилось о том, что цены на клубнику в Украине наконец-то должны рухнуть. Причина в увеличении предложения ягоды по хозяйствам западных регионов.

Также известно, что торговые точки в Украине снизили цены на яйца. Однако большинство продуктов питания в стране продолжают расти в цене, а один из товаров неожиданно подешевел.

Тем временем в Киеве рассказали о повышении цен и безлимитных пересадках и изменениях в транспортии столицы.

Реклама

Новости партнеров