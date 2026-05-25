Когда украинский картофель станет дешевле импортного — эксперт рассказал, что будет с ценами на продукт
Эксперт объяснил, почему импортный молодой картофель в Украине дешевле отечественного и когда ожидать снижения цен на украинский урожай.
Украинский молодой картофель в конце мая стоит почти вдвое дороже импортного, однако по качеству значительно превосходит зарубежную продукцию.
Об этом в комментарии УНИАН рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, директор Института картофелеводства НААН Николай Фурдыга.
По словам эксперта, импортный картофель, ныне представленный на украинском рынке, не всегда соответствует классическому понятию «молодой».
«Молодой картофель — это тот, который потребляют в течение недели после выкопки, когда кожура еще легко снимается. Если же ее транспортируют к нам около месяца, кожура становится более плотной, и это уже не совсем молодой продукт», — объяснил Фурдига.
Он отметил, что уже в июне украинский картофель нового урожая может стать дешевле импортного.
«Азербайджан предлагает картошку по 50–60 грн за килограмм. Украинский сейчас стоит 100–130 грн, ведь это преимущественно тепличная продукция. В середине июня ожидается полевой картофель, который будет дешевле», — сказал эксперт.
По его словам, ранний картофель поступает в Украину из Азербайджана, Узбекистана и других стран Средней Азии, где сезон сбора урожая начинается раньше.
«Это сезонное явление. У них природные условия позволяют выращивать картофель раньше, поэтому он временно дешевле даже с учетом логистики. Украинцы все же ждут местного картофеля, потому что он более качественный — фактически идет с поля к столу», — добавил Фурдыга.
