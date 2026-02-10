- Дата публикации
-
- Категория
- Деньги
- Количество просмотров
- 566
- Время на прочтение
- 2 мин
Когда украинцам выгоднее покупать доллары и евро — советы финансистов
В какие дни недели курс доллара и евро в Украине выгоден. Финансист объясняет, как спланировать обмен валюты и избежать переплат.
Украинцы могут самостоятельно следить за колебаниями курса на валютном рынке, чтобы выбрать наиболее выгодное время для покупки или продажи долларов и евро. Однако эксперты предостерегают, что «идеального» дня для обменных операций не существует.
Об этом рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии Новости.LIVE.
По его словам, динамика наличного курса часто показывает закономерности: в начале недели доллары традиционно дорожают, а к четвергу-пятнице курс немного снижается.
«Для небольших сумм разница минимальна. Но если речь идет о покупке нескольких тысяч долларов, следует внимательно отслеживать колебания курса и новости финансового рынка», — объяснил Яремчик.
Специалист также отметил, что в крупных обменниках иногда может не быть достаточного количества валюты для одноразовой покупки, а банки нуждаются в предварительной договоренности для выдачи значительных сумм.
Прогноз курса доллара и евро на февраль
Доктор экономических наук Алексей Плотников поделился ожиданиями по официальному курсу гривны. По его словам, скорость девальвации гривни несколько замедлится и в начале года можно ожидать относительную стабильность.
«У нас контролируемая девальвация. Золотовалютные резервы на рекордном уровне. Темпы падения гривны остановятся, в ближайшее время курс не превысит 44-45 грн за доллар», — отметил Плотников.
Прогноз на февраль 2026: официальный курс доллара будет колебаться в пределах 42,50-43,50 грн за доллар, а курс евро будет зависеть от укрепления американской валюты. По состоянию на конец января соотношение доллара к евро составило 1,20, что повлияло на курс гривны, зафиксированный на уровне 51,25 грн.
Полезные советы для украинцев
Финансисты и регуляторы напоминают, что нельзя обменивать доллары США, выпущенные до 1914 г., ведь они недействительны.
Некоторые банкноты с признаками износа или повреждения принимают только на инкассо, а не для обмена.
Таким образом, внимательное наблюдение за курсами и планирование обменных операций помогают минимизировать затраты при покупке или продаже валюты.
Напомним, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 11 февраля. По сравнению с прошлым днем, стоимость доллара США повысилась на 7 копеек и составляет 43,09 гривны. Изменились и показатели евро (потерял 13 копеек) и злотого (прибавил 2 копейки).