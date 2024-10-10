Когда в Украине легализуют криптовалюту: в Раде назвали сроки

Даниил Гетманцев призвал не иметь "иллюзий по поводу каких-то льгот" на криптовалюту.

Легализацию криптовалюты в Украине можно ожидать примерно в первой половине 2025 года. В то же время, никаких налоговых льгот не будет.

Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил в эфире YouTube-канала ASATrьопс.

Нардеп сообщил, что сейчас идет работа над законопроектом, который позволит легализовать криптовалюту в Украине.

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"До конца года законопроект разрабатывается в соответствии с Нацбанком вместе с МВФ. То есть даже не разрабатывается, а дорабатывается тот, который лежит у нас в комитете. Мы будем иметь от экспертов МВФ уже конкретную официальную позицию по этому законопроекту. Я думаю, что ориентировочно, первый-второй квартал следующего года мы можем уже легализовать крипту и обложить ее налогом соответствующим образом", — рассказал Гетманцев.

"Кстати, я не хотел бы, чтобы были иллюзии по каким-то льготам. Льгот на крипту не будет. Будет обычное налогообложение по модели налогообложения операций от ценных бумаг — когда облагается инвестиционная прибыль", — отметил глава налогового комитета.

К слову, ранее ТСН.ua информировал о мифах и реальных фактах о криптовалюте.

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