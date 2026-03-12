ТСН в социальных сетях

Когда в Украине начнутся проблемы с горючим: прогноз эксперта

В мире царит неопределенность относительно горючего из-за войны на Ближнем Востоке.

Богдан Скаврон
Цены на топливо

Цены на горючее в Украине / © ТСН.ua

По состоянию на март Украина полностью обеспечена горючим, но в апреле ситуация может быть непростой.

Такой прогноз сделал директор консалтинговой компании «А-95» Сергей Куюн в интервью для «Новости.LIVE».

По его словам, в мире царит неопределенность относительно горючего из-за войны на Ближнем Востоке.

«Никто не понимает, что будет дальше, куда оно пойдет. Волатильность просто сумасшедшая: +20% в один день, на следующий день — -20%», — описал текущую ситуацию эксперт.

Сергей Куюн отметил, что при таких условиях иностранные поставщики и логистические операторы или замораживают сделки до прояснения ситуации, или искусственно раздувают цены, перекладывая риски на конечного покупателя.

Впрочем, эксперт отмечает, что как только сырьевые корпорации пройдут этап адаптации к новым реалиям, цены неизбежно вернутся в норму.

При этом дефицита горючего он не прогнозирует, поскольку, по его словам, мировые резервуары переполнены нефтепродуктами.

Ситуация с горючим — последние новости

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев предупредил, что из-за вынужденного сокращения добычи нефти на Ближнем Востоке будет уменьшено производство горючего, что приведет к его реальному дефициту уже в апреле.

Нардеп предлагал обезопасить себя от рисков и стимулировать заключение долгосрочных контрактов на поставку нефтепродуктов ключевыми операторами рынка.

Напомним, ранее правительства Японии и Южной Кореи на фоне резкого сокращения поставок нефти из стран Персидского залива приняли решение начать высвобождение запасов из своих стратегических резервов.

Тем временем в Дании призвали граждан избегать использования автомобилей, поскольку цены на нефть продолжают резко расти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

