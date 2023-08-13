Когда в Украине отменят фиксированный курс доллара: в НБУ ответили

НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.
В Украине могут отменить фиксированную стоимость валюты, однако это возможно после стабилизации ситуации.
Об этом пишет РБК-Украина.
Как предполагают в НАБУ, после отмены фиксированного курса валюта может как подешеветь, так подорожать.
"НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. В таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что на начальных этапах будут сохраняться активное присутствие на рынке, чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты и ограничить курсовые колебания.
Добавим, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 августа и воскресенье, 13 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года.