Когда в Украине отменят фиксированный курс доллара: в НБУ ответили

НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки.

В Украине могут отменить фиксированную стоимость валюты, однако это возможно после стабилизации ситуации.

Об этом пишет РБК-Украина.

Как предполагают в НАБУ, после отмены фиксированного курса валюта может как подешеветь, так подорожать.

"НБУ перейдет к более гибкому курсу, когда будут сформированы надлежащие предпосылки. В таком режиме рыночный курс сможет как ослабляться, так и укрепляться, реагируя на изменение ситуации на валютном рынке, а именно баланс спроса и предложения", – говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что на начальных этапах будут сохраняться активное присутствие на рынке, чтобы компенсировать дефицит иностранной валюты и ограничить курсовые колебания.

Добавим, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на выходные: субботу, 12 августа и воскресенье, 13 августа. Стоимость доллара не изменилась с 21 июля 2022 года.

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