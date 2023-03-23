Когда в Украине отменят фиксированный курс гривни по отношению к доллару: в НБУ объяснили

В НБУ привязали отмену фиксированного курса не к конкретному времени, а к макроэкономическим показателям.

Национальный банк Украины (НБУ) планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный.

"Процесс будет определяться не временными границами, а наличием необходимых макроэкономических условий. До их появления официальный курс будет оставаться фиксированным", — сказал он.

Пышный отметил, что фиксация курса гривни положительно повлияла на экономику Украины во время войны. Он также назвал конкретные условия для отмены фиксированного курса:

уменьшение роли Нацбанка в балансировке рынка

возврат способности инфляции быть номинальным якорем для ожиданий

Напомним, в июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны по отношению к доллару США на 25%, сейчас он составляет 36,5686 грн.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий заявил, что в ближайшее время в Украине может подешеветь курс доллара. Однако снижение курса не будет значительным.

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